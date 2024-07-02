Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. Eski Bakan Özhaseki, 5 yıl önce kendisinden devraldığı görevini Bakan Kurum'a teslim etti..ANKARA (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Bakanlığa atanan Murat Kurum, görevi Mehmet Özhaseki’den devraldı.

Bakan Murat Kurum'a görevinde başarılar dileyen Mehmet Özhaseki, "Ülkeye çok hizmetler ettik. Artık bugün görevimi tamamlıyorum. Bana düşen bir şey varsa elbetteki yapacağım. Ülkem ve milletim için doğru ne ise yapmaya gayret edeceğim" dedi.

Deprem dönüşümü çalışmalarına hız kazandıracaklarını ifade eden Bakan Kurum, "Kendiliğine dahi yıkılan binalar dahil deprem dönüşümünde her türlü gayreti, hiçbir siyaset gözetmeksizin hep birlikte elimizi taşın altına koyarak deprem dönüşümünü başlatmak istiyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Devir Teslim Töreni https://t.co/e5s88KzDdl— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) July 2, 2024