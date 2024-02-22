Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi. Güvenilirliği ilkeli oluşu ve halk için çalışması ve halkın sesiyle güzel icraatlara yer vermesiyle halkın gönlünde taht kurmuştur.

CHP olmak Üzere muhalefetin hepsi kendini bitirdi.
Cumhuriyet Halk  Partisi Atatürk'ün partisi.  
Güvenilirliği ilkeli oluşu ve halk için çalışması ve halkın sesiyle güzel icraatlara  yer vermesiyle halkın  gönlünde  taht kurmuştur.
Gelin görün ki Atatürk'ün  kurduğu büyüttüğü CHP 'den,eser kalmadı. .
Öyle bir duruma getirdiler ki çıkarları için partiyi bitirmek için gün günü partiyi bitirmek için aratmıyorlar.
Lider lideri  aratır hale getirirken, kaliteli bilgili halk için  gerçek partilileri maalesef küstüren ve yok edecek noktasına getiren bir CHP oldu.
Genel seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal  Kılıçdaroğlu'nun yaptığı yanlışlarla  son dakika  iktidar elden  gitti..
Halkın büyük  umutlar beslediği seçimde  göz göre göre seçimi halkın  onayının dışında kaybettirdi veya çıkarları  uğruna  kaybetirildiler.
Değişim değişim sözleriyle meydana çıkan , Özgür Özel kısmen de olsa güven. vermişti ..
Maalesef Özgür Özel bizleri daha fazla yanılttı.
Mahalli seçimlere  çok az süre kalmasına rağmen çocuk oyunu gibi adayları  sevemediği gibi sürekli  aday değiştirdi değiştiriyor. .
O kadar çok yanlışlar yapıldı ki CHP kendi arasında linç durumuna düştü.
İl ve ilçeler aday konusunda yine yanlışlar.Seçilmesi  gereken partinin ve halkin istediği adaylar seçilemedi .
Adi sani belli olayan ses getiremeyen adaylara oncellik verilerek aday olarak sipariş verir gibi isimler listelere giriyor.
Sonra mı yaz boz ..Listeyi yapamayan koca Cumhuriyet Halk Partisi
Tarihte görülmemiş beceriksizlik.
Türkiye'deki bu son Mahalli seçimi altın değil pırlanta  tepside iktidara fırsat verme fırsatı doğdu.
Bir zamanlar CHP'nin kalesi olan Gaziantep.
Gaziantep yıllardır kaleyi bırakın partiye başkan,üye bulamacak duruma geldiler.
Neredeyse kapıya kilit vuracaklar..
Gaziantep'te, CHP il ve ilçe yönetimine gelen, başkan  ve yönetimleri en fazla  altı ay ve bir yil dahi devam.edemeden istifa ediyorlar.
Mahali seçim yaklaşırken Gaziantep il Başkanı Reis Reisoğlu ve yönetimi ilçe yönetimleri istifa ettiler.
Neden. istifalar sıkıntılar  oluyor..
Ne oluyor bu CHP'ye. .
Uzun yıllar Gaziantep ve CHP'de büyük  emekler veren asil  çalışkan ,Av.Hasan Öztürkmen hakkı geç olarak verilsede milletvekilli  oldu.
Gaziantep'te, partisi CHP'yi toparlayarak eski sesi olan. Gaziantep'te ileriye doğru ses getirmeye başladı.
CHP'nin eski kalesi olan olan gaziantep'te
bir canlanma eski ruhu yakalama sevgisi güveni ve çalışması başladı.
Gaziantep CHP Milletvekilli Av.Hasan Öztürkmen Turkiye'nin. sorunlarının yani sira Gaziantep ve çevresi ilçe sorunlarını mecliste  sürekli  gündeme getirmeye başladı.
Gaziantep'in sesi oldu.
Gaziantep'in ,CHP 'si toparlanırken,lider değişimiyle yine çok  kötü  duruma düştü.
CHP Genel Başkanı Ozgür Özel'den  umutlar beklerken tersi oldu.
CHP  yönetimi neden istifa ediyor?
Bu Gaziantep'te ve diğer illerde ilçelerde özellikle neden rayına oturmuyor?
Bir şey var?..
Bir anormallik var?.
Mahalli seçimlerde de , Genel seçimlerde olduğu gibi,halkın istediği adaylar değil adı sanı duyulmayan isimler .
Ne oluyor böyle?
Muhalefet  kalmadı.
Seçim yakın bunlar neden yaşanıyor?
Özgür Özel  CHP yi kökten mi bitiriyor?
Değerli bir milletvekiline, CHP Genel Başkanı Özel ile ilgili soru sorduğumda, "Ben.umutlu değilim ekibini ve yönetimini beğenmiyorum? Bekleyelim görelim.. zaman gösterecek 'dedi..
Yanılmasını isterdim.
Tecrübe işte eski bir CHP'li..
Gençliğinden.,bu yaşına kadar partiye emek vermiş biri olarak  yanılmadı .
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener   büyük  umutlarla partiyi kurdu.
insanlar umutlar şevkle sarıldı.
iyi bir muhalefet ve halkın özlediği bir parti gücüyle sahalara çıktı.
Meral Aksener'de biranda yükseldi  ve sonuç kaprisi ve çıkarları uğruna yok etti..
İYİ Parti adına kimse kalmadı.
insanları kaçırdı etrafından.
Yakında İYİ Parti diye birsey kalmayacak..
Bu büyük  muhalefet partileri sanki iktidara çalışıyor gibi var güçleri  ile yok ediyorlar partilerini.
İktidarın çalışmasına yorulmasına gerek yok..
o görevi muhalefet fazlasıyla onların adına çok güzel  yapıyor.
Muhalefet partileri bitti..
İktidar pırlanta tepside yorulmadan Mahalli seçimleri alacak..
Muhalefet sadece laf olsun torba dolsun diye meclis sıralarında olacak..
Bir müddet sonra meclis sıralarında da olmayacaklar.
Halkı  küstüren halkın arasında olmayan. halkla ve gerçek partililer ile bir arada olmayan, muhalefet ..
Bırakın  iktidar  olmayı yok olmaya mahkumdur.