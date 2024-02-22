Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi. Güvenilirliği ilkeli oluşu ve halk için çalışması ve halkın sesiyle güzel icraatlara yer vermesiyle halkın gönlünde taht kurmuştur.

CHP olmak Üzere muhalefetin hepsi kendini bitirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi.

Güvenilirliği ilkeli oluşu ve halk için çalışması ve halkın sesiyle güzel icraatlara yer vermesiyle halkın gönlünde taht kurmuştur.

Gelin görün ki Atatürk'ün kurduğu büyüttüğü CHP 'den,eser kalmadı. .

Öyle bir duruma getirdiler ki çıkarları için partiyi bitirmek için gün günü partiyi bitirmek için aratmıyorlar.

Lider lideri aratır hale getirirken, kaliteli bilgili halk için gerçek partilileri maalesef küstüren ve yok edecek noktasına getiren bir CHP oldu.

Genel seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı yanlışlarla son dakika iktidar elden gitti..

Halkın büyük umutlar beslediği seçimde göz göre göre seçimi halkın onayının dışında kaybettirdi veya çıkarları uğruna kaybetirildiler.

Değişim değişim sözleriyle meydana çıkan , Özgür Özel kısmen de olsa güven. vermişti ..

Maalesef Özgür Özel bizleri daha fazla yanılttı.

Mahalli seçimlere çok az süre kalmasına rağmen çocuk oyunu gibi adayları sevemediği gibi sürekli aday değiştirdi değiştiriyor. .

O kadar çok yanlışlar yapıldı ki CHP kendi arasında linç durumuna düştü.

İl ve ilçeler aday konusunda yine yanlışlar.Seçilmesi gereken partinin ve halkin istediği adaylar seçilemedi .

Adi sani belli olayan ses getiremeyen adaylara oncellik verilerek aday olarak sipariş verir gibi isimler listelere giriyor.

Sonra mı yaz boz ..Listeyi yapamayan koca Cumhuriyet Halk Partisi

Tarihte görülmemiş beceriksizlik.

Türkiye'deki bu son Mahalli seçimi altın değil pırlanta tepside iktidara fırsat verme fırsatı doğdu.

Bir zamanlar CHP'nin kalesi olan Gaziantep.

Gaziantep yıllardır kaleyi bırakın partiye başkan,üye bulamacak duruma geldiler.

Neredeyse kapıya kilit vuracaklar..

Gaziantep'te, CHP il ve ilçe yönetimine gelen, başkan ve yönetimleri en fazla altı ay ve bir yil dahi devam.edemeden istifa ediyorlar.

Mahali seçim yaklaşırken Gaziantep il Başkanı Reis Reisoğlu ve yönetimi ilçe yönetimleri istifa ettiler.

Neden. istifalar sıkıntılar oluyor..

Ne oluyor bu CHP'ye. .

Uzun yıllar Gaziantep ve CHP'de büyük emekler veren asil çalışkan ,Av.Hasan Öztürkmen hakkı geç olarak verilsede milletvekilli oldu.

Gaziantep'te, partisi CHP'yi toparlayarak eski sesi olan. Gaziantep'te ileriye doğru ses getirmeye başladı.

CHP'nin eski kalesi olan olan gaziantep'te

bir canlanma eski ruhu yakalama sevgisi güveni ve çalışması başladı.

Gaziantep CHP Milletvekilli Av.Hasan Öztürkmen Turkiye'nin. sorunlarının yani sira Gaziantep ve çevresi ilçe sorunlarını mecliste sürekli gündeme getirmeye başladı.

Gaziantep'in sesi oldu.

Gaziantep'in ,CHP 'si toparlanırken,lider değişimiyle yine çok kötü duruma düştü.

CHP Genel Başkanı Ozgür Özel'den umutlar beklerken tersi oldu.

CHP yönetimi neden istifa ediyor?

Bu Gaziantep'te ve diğer illerde ilçelerde özellikle neden rayına oturmuyor?

Bir şey var?..

Bir anormallik var?.

Mahalli seçimlerde de , Genel seçimlerde olduğu gibi,halkın istediği adaylar değil adı sanı duyulmayan isimler .

Ne oluyor böyle?

Muhalefet kalmadı.

Seçim yakın bunlar neden yaşanıyor?

Özgür Özel CHP yi kökten mi bitiriyor?

Değerli bir milletvekiline, CHP Genel Başkanı Özel ile ilgili soru sorduğumda, "Ben.umutlu değilim ekibini ve yönetimini beğenmiyorum? Bekleyelim görelim.. zaman gösterecek 'dedi..

Yanılmasını isterdim.

Tecrübe işte eski bir CHP'li..

Gençliğinden.,bu yaşına kadar partiye emek vermiş biri olarak yanılmadı .

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener büyük umutlarla partiyi kurdu.

insanlar umutlar şevkle sarıldı.

iyi bir muhalefet ve halkın özlediği bir parti gücüyle sahalara çıktı.

Meral Aksener'de biranda yükseldi ve sonuç kaprisi ve çıkarları uğruna yok etti..

İYİ Parti adına kimse kalmadı.

insanları kaçırdı etrafından.

Yakında İYİ Parti diye birsey kalmayacak..

Bu büyük muhalefet partileri sanki iktidara çalışıyor gibi var güçleri ile yok ediyorlar partilerini.

İktidarın çalışmasına yorulmasına gerek yok..

o görevi muhalefet fazlasıyla onların adına çok güzel yapıyor.

Muhalefet partileri bitti..

İktidar pırlanta tepside yorulmadan Mahalli seçimleri alacak..

Muhalefet sadece laf olsun torba dolsun diye meclis sıralarında olacak..

Bir müddet sonra meclis sıralarında da olmayacaklar.

Halkı küstüren halkın arasında olmayan. halkla ve gerçek partililer ile bir arada olmayan, muhalefet ..

Bırakın iktidar olmayı yok olmaya mahkumdur.