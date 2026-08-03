Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu yıl ikincisi düzenlenen Burhaniye Ören Open Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Ödül Töreni'ne katıldı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Burhaniye Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonunun iş birliğiyle 22 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen '2. Burhaniye Ören Open Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Ödül Töreni'ne katıldı.

Burhaniye Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Akın'ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, CHP Balıkesir İl Başkanı Fikret Şahin, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Balıkesir İl Temsilcisi Mete Deniz, hakemler, antrenörler, sporcular, veliler ve satrançseverler katıldı. Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen satranç sporcularını buluşturan turnuvada ödüller sahiplerini buldu.

'ŞEHRİN TANITIMI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Farklı ülkelerden gelen birbirinden başarılı gençlerimiz yedi gün süren turnuva boyunca Burhaniye'mizin ve Balıkesir'imizin güzelliklerini yakından görme, tanıma fırsatı buldu.

13 farklı ülkeden 530 sporcu turnuvaya katıldı. Turnuvalarda heyecan dolu müsabakalar gerçekleşti. Satranç, gerçekten stratejiyi, sabrı ve pratik düşünceyi öğreten bir spordur. Satranç oynayan gençlerimiz bunun faydasını hayatları boyunca da göreceklerdir. Ben bu turnuvaya katılan ve başarılı mücadelelere imza atan tüm gençlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yurt içinden ve dünyanın dört bir yanından gelerek bu sporu yapan tüm sporcularımızı şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarıyız. Onun izinde azim ve kararlıkla ilerleyeceğiz. Gençlerimizi sporla buluşturmaya ve Balıkesir'i sporun merkezi yapmaya devam edeceğiz. Bu önemli organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' diye konuştu.