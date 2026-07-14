Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk yarısında Türkiye'nin ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 136 milyar 59 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Ocak-Haziran döneminde 50 ilin ihracatı artarken, 21 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, faaliyet illeri bazında 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi ihracat verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin ihracatı yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artışla 136 milyar 59 milyon dolara yükseldi.

Bakanlık verilerine göre, yılın ilk yarısında 50 ilin ihracatı artış gösterirken, 21 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Bakanlık, bu tablonun ihracatın ülke geneline yayılan güçlü ve dengeli yapısını ortaya koyduğunu belirtti.

Haziran ayında en fazla ihracat gerçekleştiren il 4 milyar 817 milyon dolarla İstanbul oldu. İstanbul'u 3 milyar 916 milyon dolarla Kocaeli, 2 milyar 184 milyon dolarla İzmir, 1 milyar 862 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 273 milyon dolarla Tekirdağ izledi. İhracatta ilk 10 il arasında ayrıca Ankara, Mersin, Sakarya, Gaziantep ve Manisa da yer aldı.

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatını en fazla artıran il de 1 milyar 42 milyon dolarlık artışla İstanbul oldu. Kocaeli 753 milyon dolar, İzmir 374 milyon dolar, Bursa 327 milyon dolar ve Tekirdağ 289 milyon dolarlık artışla İstanbul'u takip etti.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı politikaların sürdürüldüğü belirtilerek, yüksek katma değerli üretimin artırılması ve ihracatın Türkiye geneline dengeli şekilde yayılmasına yönelik desteklerin devam edeceği vurgulandı.