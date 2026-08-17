Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Akpınar'da Şenlik Var' programı, yeni faaliyete geçen Akpınar Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinliklerin ardından Hasan Başkaya konseri düzenlendi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Akpınar'da Şenlik Var' programı, restore edilerek yeni faaliyete geçen Akpınar Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi.

Program kapsamında çocuklara ve vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenirken, günün sonunda Hasan Başkaya sahne aldı. Etkinlik kapsamında çocukların keyifli vakit geçirmesi amacıyla birbirinden farklı aktiviteler gerçekleştirildi.

Programda şişme oyuncaklar ve maskotlar çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlarken, yüz boyama etkinliği de yoğun ilgi gördü. Sihirbaz gösterisi, dev dart ve dev Jenga etkinlikleriyle çocuklar doyasıya eğlendi.

Etkinlik boyunca vatandaşlara patlamış mısır ve pamuk şeker ikramında da bulunuldu. Çocuklara yönelik etkinliklerin ardından program, Hasan Başkaya konseriyle sona erdi.

VATANDAŞLARDAN ŞENLİKLERE TAM NOT

Ailesiyle birlikte şenliklere katılan Çetin Durusu, etkinlik alanını beğendiğini belirterek, 'Gayet güzel olmuş. Çocukların eğlenebileceği, ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirebileceği güzel bir alan olmuş. Şehirlerimizde böyle alanların ve etkinliklerin olması gayet güzel. Böyle bir etkinliğin düzenlenmesine vesile olan ve hizmet sunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'ya teşekkür ederiz' açıklamasında bulundu.

'MANİSA'NIN BÖYLE ETKİNLİKLERE VE ALANLARA İHTİYACI VAR'

Torunuyla birlikte şenliklere gelen Ömer Sarıbudak da etkinliklerin önemine dikkat çekerek, 'Böyle etkinlikler çok güzel oluyor. Mesire alanını çok beğendik. Burası tarihi bir yer. Manisa'nın böyle etkinliklere ve alanlara ihtiyacı var. Çocuklar için böyle yerlerin olması çok güzel. Torunumu getirdim, çok mutlu oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR ŞENLİKLERDE DOYASIYA EĞLENİYOR

Ailesiyle Akpınar Mesire Alanı'nda piknik yapan Mehmet Poyraz Selçuk da şenlikleri çok beğendiğini ifade ederek, 'Şenlikleri çok güzel buldum. İyi ki böyle şenlikler yapılıyor. Besim Başkanımıza çok selamlar. Çok teşekkür ederiz' diye konuştu. Ailesiyle birlikte şenliklere katılan Feyza Selçuk ise etkinlik alanını özellikle çocuklar açısından çok beğendiğini belirterek, 'Çocuklar için çok güzel bir yer olmuş. Çok mutlu olduk. Ben çok beğendim' dedi.