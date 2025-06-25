Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen “Yaban Domuzlarının Doğaya, Biyolojik Çeşitliliğe ve Halk Sağlığına Etkileri” konulu toplantı, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA) - Toplantıya; Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Ömer Kahraman, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ünsal Paşalı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve alanında uzman akademisyenler katıldı.

Toplantının gündeminde; yaban domuzlarının şehir merkezlerine inmelerinin nedenleri, ekolojik etkileri, taşıdıkları hastalıklar ve bu konuda alınabilecek kısa ve uzun vadeli tedbirler yer aldı. Ayrıca, yaralı yaban hayvanlarının tedavi süreçleri, zoonotik hastalıklar ve antibiyotik dirençleri ile ilgili bilimsel sunumlar gerçekleştirildi.

PAŞALI: “TOPLANTI SONUÇLARINI PAYDAŞ KURUMLARLA PAYLAŞACAĞIZ”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ünsal Paşalı, yaban domuzlarının şehir merkezlerine inmesiyle ilgili yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekerek şunları söyledi: “Bugün burada alanında uzman akademisyenlerimizin katkılarıyla ekolojik denge, yaban domuzlarından bulaşan hastalıklar ve alınabilecek önlemleri konuşuyoruz. Yalnızca Muğla’da değil, Türkiye’nin pek çok ilinde yaban domuzu sorunu yaşanıyor. Toplantı sonunda hazırlanacak sonuç raporunu, ilgili tüm kurum ve paydaşlarla paylaşacağız.”

KAHRAMAN: “DOĞAL YAŞAM ALANLARI TAHRİP OLDU, ŞEHİRLERE İNDİLER”

Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Ömer Kahraman, 2020 sonrası yaşanan büyük orman yangınlarının yaban domuzlarının yaşam alanlarını yok ettiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Yemek atıkları ve bilinçsiz besleme davranışları nedeniyle yaban domuzları şehir merkezine kadar indi. Bu durum hem sağlık açısından hem de trafik güvenliği açısından ciddi riskler barındırıyor. Bu süreçte iş birliği içinde olduğumuz Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz.”

PROF. DR. YAĞCI: “SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ETİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜRETMELİYİZ”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı ise yaban domuzu popülasyonundaki artışın nedenlerine değinerek şöyle konuştu: “Doğal yaşam alanlarının daralması, iklim değişikliği ve gıda kaynaklarındaki değişimler, domuzların şehir merkezlerinde çoğalmasına yol açtı. Yaban domuzlarından insanlara geçebilecek parazitler önemli bir halk sağlığı tehdidi oluşturuyor. Tüm çözüm önerilerimizin bilimsel temellere dayanması ve etik çerçevede sürdürülebilir olması gerekiyor.”