Muğla Büyükşehir Belediyesi, 21-22 Mart 2025 tarihlerinde “İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Uyum” temasıyla düzenlenen Dünya Su Günü UluslararasıÇalıştayı’na ev sahipliği yaptı.MUĞLA (İGFA) - “İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Uyum” temalı“Dünya Su Günü UluslararasıÇalıştayı”ndaiklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin rolü ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği konularıçok yönlü olarak ele alındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sanal İklim Merkezi’nin internet sitesinde (https://iklim.mugla.bel.tr/iklim_calistayi) yayınlanan çalıştay sonuç raporu ve sunumlar, kamuoyunun erişimine açıldı.

Alanında uzman akademisyenlerin yanı sıra Hükümetler Arasıİklim Değişikliği Paneli (IPCC), Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Ağı (ICLEI) ve Avrupa Birliği Kopernik Programı (COPERNICUS) gibi uluslararası kurumların temsilcilerinin katılım sağladığıçalıştayda, iklim değişikliğine karşı yerel, ulusal ve küresel ölçekte geliştirilebilecek çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Çalıştay sonunda elde edilen çıktı ve öneriler, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum stratejilerine entegre edilecek.

BAŞKAN ARAS: “SU KAYNAKLARIMIZ TEHDİT ALTINDA, HAREKETE GEÇMEK ZORUNDAYIZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Sürdürülebilir gelecek hedefimiz doğrultusunda bilimsel veriye dayalı ve katılımcı politikalarla çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğiz.

Su kaynaklarımızın giderek azaldığı bir dönemde, yapacağımız tartışmalar ve öneriler; kentimiz, ülkemiz ve dünya için büyük önem taşıyor.İklim krizinin etkileri artık her geçen gün daha fazla hissediliyor. Türkiye, iklim değişikliğinin en ağır sonuçlarını yaşayacak ülkeler arasında yer alıyor.

Yağış rejimlerindeki değişimler, sıcaklık artışları ve uzun süren kurak dönemler su kaynaklarını ciddi şekilde tehdit ediyor. Bu tablo karşısında yerel yönetimlere düşen sorumluluk çok büyük. Ancak birlikte hareket edersek etkili ve kalıcıçözümler üretebiliriz.Bu doğrultuda uluslararası düzeyde gerçekleştirdiğimiz çalıştaylar, hem ülkemiz hem de Muğla’mız açısından büyük önem taşıyor. Dünyanın farklıülkelerinden alanında yetkin uzmanlarla bir araya gelerek sorunlara kalıcıçözümler üretmek amacıyla bu tür etkinlikleri sürdürülebilir biçimde hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

