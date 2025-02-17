Dalaman Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle sivrisinek ile mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Dalaman Belediyesi, İlçede sivrisinek üremesini engellemek ve vatandaşlara daha sağlıklı bir alan sağlamak amacıyla ilaçlama çalışmalarına yıl boyunca düzenli olarak devam ediyor. “Birlikte önlem alalım, sağlıklı bir çevre oluşturalım!” sloganıyla çalışmalarına hız kesmeden devam eden ekipler, vatandaşların da kendi önlemlerini almalarının sivrisinek ile mücadeleyi kolaylaştıracağına vurgu yaptılar.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Dalaman Belediyesi iş birliğiyle ilçemizde yıl boyunca düzenli ilaçlama hizmeti gerçekleştiriyoruz. Amacımız, sivrisinek üremesini engelleyerek sizlere daha sağlıklı bir yaşam alanı sunmak.

Sivrisinekler durgun sularda üreyerek günde yaklaşık 300 yumurta bırakabiliyor! Bu nedenle, ilaçlama çalışmalarımızın daha etkili olması için siz değerli vatandaşlarımızdan bazı önlemleri almanızı rica ediyoruz.

-Kap, kova, saksı altı ve kullanılmayan lastiklerin içinde su biriktirmeyelim.

-Havuzlarımızı kış aylarında ayda bir kez toz klor ile temizleyelim. Böylece hem hijyen sağlanır hem de sivrisinek üremesi önlenir. Üstelik bu uygulama, havuz bakım maliyetlerini de azaltır.

-Yaz aylarında bahçe topraklarını işleyerek, sivrisinek yumurtalarının yok olmasını sağlayabiliriz.

“Birlikte önlem alalım, sağlıklı bir çevre oluşturalım!”