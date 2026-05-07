Muğla'da Milas Belediyesi, üretimi ve üreticiyi destekleyici çalışmaları hayata geçiren ve ata tohumlarını gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Kırcağız'da bulunan belediyeye ait sera alanında gerçekleştirilen törenle sebze fidelerini ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Milas ilçesidne ata tohumu kullanımının genişletilmesi ve ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı yerel tohumu yaygınlaştırma projesi kapsamında başvuruda bulunan 61 farklı mahalleden toplam 300 üreticiye dağıtım gerçekleştirildi.

Törene Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özgür, Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası Başkanı Mustafa Sezgin, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nurol Paskal, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Milas Belediyesi tarafından yerli ata tohumlardan üretilen 5 bin adet domates, 12 bin adet biber ve 13 bin adet patlıcan olmak üzere toplamda 30 bin adet fide toprakla buluşmak üzere üreticilere teslim edildi.

Fide dağıtımı öncesinde konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, yıl içerisinde hem sebze fidesi, hem meyve fidanı, zeytin fidanının yanı sıra arazilerimize ekilen buğdaylar veya yem bitkilerinden elde edilen ürünleri vatandaşlarımızla paylaştıklarını anımsatarak, 'Bugün de başvuruda bulunan 61 farklı mahalleden toplam 300 üreticiye 5 bin adet domates, 12 bin adet biber ve 13 bin adet patlıcan olmak üzere toplamda 30 bin adet fidenin ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştireceğiz. Amacımız koşulların gerektirdiği zorlukları hep birlikte aşabilmektir. İnşallah bol ve bereketli bir süreç geçiririz' dedi.

Daha sonra ismi okunan üreticilere tek tek fideleri teslim etti.