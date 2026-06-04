İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Körfez'i yeniden sağlıklı günlerine kavuşturmak için yürüttüğü çalışmaları paylaştı. Son iki yılda 1 milyon 234 bin ton dip çamuru çıkarılırken, binlerce ton yüzer atık ve deniz marulu temizlendi.

İZMİR (İGFA) - 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında Körfez'de yürütülen çalışmaları değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz temizliğinden dip taramaya, çevre eğitimlerinden deniz marulu toplama çalışmalarına kadar birçok alanda önemli adımlar attı. Körfez'in temizlenmesi için farklı birimlerin eş zamanlı çalıştığı süreçte, bilim insanlarının önerileri doğrultusunda hazırlanan yol haritası uygulanıyor.

Körfez temizliğinin en önemli ayağını İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen dip tarama çalışmaları oluşturuyor. Körfez'in sığlaşmasına neden olan çamur tabakasını temizlemek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 2 yılda 1 milyon 234 bin ton dip çamuru çıkarıldı. Dip tarama çalışmalarıyla su sirkülasyonunun artırılması, deniz tabanındaki birikimin azaltılması ve Körfez'in doğal yapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

DENİZ MARULUNA KARŞI ARALIKSIZ MÜCADELE

Körfez'de son yıllarda sıkça görülen deniz marullarına yönelik çalışmalar da sürüyor. İZDENİZ ekipleri tarafından 2025 yılında yaklaşık 500 ton deniz marulu toplandı. 2026 yılının ilk beş ayında ise bu miktar 1.100 tona ulaştı. Böylece son bir buçuk yılda Körfez'den toplam 1.600 ton deniz marulu temizlendi. Yeni alınan 5 yeni amfibik temizlik aracıyla birlikte toplam 7 amfibik temizlik aracı, deniz seviyesinin düştüğü dönemlerde yüzeye çıkan deniz marullarına daha hızlı müdahale ediyor.

DENİZ YÜZEYİNDEN BİNLERCE TON ATIK TOPLANDI

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri ise deniz süpürge gemileri, amfibi araçlar ve karadan müdahale ekipleriyle yıl boyunca deniz yüzeyindeki atıkları topluyor. Bu kapsamda 2025 yılında 1.150 ton yüzer atık denizden çıkarıldı. 2026 yılının ilk beş ayında ise 1.346 ton atık toplandı. Plastik, cam, metal ve evsel atıklardan oluşan binlerce ton çöpün denize karışması engellenerek Körfez'in temizliğine katkı sağlandı.

Körfez'de yürütülen çalışmalar yalnızca temizlik faaliyetleri ile sınırlı kalmıyor. Üniversitelerden bilim insanları ve uzmanlarla yapılan toplantılar, çalıştaylar ve bilim kurullarının önerileri doğrultusunda yürütülen çalışmalarla Körfez'in sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi amaçlanıyor. Dip tarama, deniz marulu toplama, dere temizliği, atık su altyapısının güçlendirilmesi ve deniz izleme sistemleri gibi uygulamalar, bilimsel veriler ışığında planlanarak hayata geçiriliyor.

ÇEVRE BİLİNCİ GELECEK NESİLLERE AKTARILIYOR

Deniz Koruma Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Deniz Eğitimleri Projesi kapsamında ise öğrencilere denizlerin korunması, iklim değişikliği, çevre kirliliği ve Mavi Bayrak kriterleri konusunda eğitimler veriliyor. 2022 yılından bu yana 15 bin 809 öğrenci ve 454 öğretmene ulaşılan proje ile çevre bilincinin küçük yaşlarda yaygınlaştırılması hedefleniyor. Körfez'de dip çamurundan deniz maruluna, yüzer atıklardan çevre eğitimlerine kadar birçok başlıkta sürdürülen çalışmalarla İzmir Büyükşehir Belediyesi, daha temiz ve daha sağlıklı bir Körfez için çevre mücadelesini sürdürüyor.