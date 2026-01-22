Muğla'da Milas Belediyesi tarafından temeli atılan Taziye Evi ve Hurdacılar Çarşısı projelerinde yapım çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Belediye Başkanı Fevzi Topuz çalışmaları yerinde inceledi.

MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi'nin Aydınlıkevler Mahallesi'nde hayata geçirdiği Taziye Evi ve Hurdacılar Çarşısı projelerinde yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlçeye önemli sosyal ve yapısal katkılar sunması hedeflenen projelerde ekipler yoğun mesai harcıyor.

Sebahattin Akyüz Fen Lisesi arkasında inşa edilen Taziye Evi, yakınlarını kaybeden vatandaşların başsağlığı dileklerini daha rahat ve düzenli bir ortamda kabul edebilmesine imkân sağlayacak. Taziye Evi bünyesinde kadın ve erkek taziye salonları, mutfak, idari ofis, kadın ve erkek mescitler, abdesthaneler ile engelli tuvaletleri yer alacak.

Cenaze sonrası yas sürecinde ailelerin dost, akraba ve komşularıyla bir araya gelmesini sağlayacak olan Taziye Evi'nin giriş bölümünde yol genişletme çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Öte yandan, şehir merkezindeki yoğunluğu azaltmak ve hurdacıları daha düzenli bir alanda toplamak amacıyla hayata geçirilen Hurdacılar Çarşısı projesinde de sona yaklaşıldı. Yol açımı ve taş duvar yapımının tamamlanmasının ardından alanda elektrik boru hattı döşeme çalışmaları hızla sürdürülüyor. Projenin tamamlanmasıyla hurdacı esnafının şehir dışında, planlı bir alanda faaliyet göstermesi sağlanacak.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz da Taziye Evi alanını sık sık ziyaret ederek çalışmaları yerinde denetliyor. Beraberindeki ekiplerle sahada incelemelerde bulunan Başkan Topuz, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak gerekli talimatları verdi.