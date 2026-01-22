Türkiye'nin öğrenci ulaşımında en ucuz şehri olan Konya'da son bir yılda 117 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, güçlü toplu ulaşım ağıyla, sürdürülebilir, çevreci ve vatandaş memnuniyetini önceleyen ulaşım politikalarıyla örnek olmaya devam ettiklerini söyledi.

Konya'nın öğrenci ulaşımında Türkiye'nin en ucuz şehir konumunda olduğunu anımsatan Başkan Altay, ucuz ve kaliteli toplu ulaşım için yatırım yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

OTOBÜSLER 31 MİLYON KİLOMETRE YOL YAPTI

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde toplu ulaşım hizmeti sunan otobüslerin ve tramvayların 2025 yılında da şehri adeta bir mekik gibi dokuduğunu belirten Başkan Altay, 'Güçlü altyapımız, çevreci ve konforlu araçlarımız, yaygın sefer ağımızla hemşehrilerimizin günlük hayatını kolaylaştırıyoruz. Geçtiğimiz yıl otobüslerimiz 31 milyon 339 bin 927 kilometre yol kat ederek 964 binden fazla sefer gerçekleştirdi. Otobüslerle bu sürede içerisinde 83 milyon 315 bin 997 yolcuyu güvenli ve konforlu bir şekilde taşıdık. Şehir içi ulaşımın bel kemiğini oluşturan tramvaylarımız ise 77 bin 694 sefer yaparak 34 milyon 170 bin 949 yolcuya hizmet verdi. 2025 yılı boyunca otobüslerimiz ve tramvaylarımızla 117 milyondan fazla yolcu taşıdık' diye konuştu.

Başkan Altay, son yıllarda yeni nesil, çevre dostu ve erişilebilir otobüslerle ulaşım filosunun güçlendirildiğini ve hizmet kalitesinin her geçen gün artırıldığını kaydederek, toplu taşımayı cazip hale getirmek, özel araç kullanımını azaltmak ve çevreyi korumak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Konya için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.