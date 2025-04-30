Milas Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini gerçekleştiren ve çocuklara eğlenerek öğrenme imkanı sunan Çocuk Oyun Evi’ne 2025-2026 Eğitim Öğretim dönemi için ön kayıt başvuruları başladı.MUĞLA (İGFA) - Milas'ta çocukların zihinsel, bedensel, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hizmet veren Çocuk Oyun Evi yeni dönem öğrencilerini bekliyor.

Sabah, öğle ve ikindi olmak üzere üç farklı zaman diliminde diyetisyen eşliğinde hazırlanan besleyici öğünlerin yer aldığı Çocuk Oyun Evi’nde eğlenerek öğrenme ilkesinden yola çıkılarak tam gün hizmet veriliyor.

Milas Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirmede Çocuk Oyun Evi’ne 3-6 yaş grubu çocukların kabul edileceği, gelir düzeyi düşük ailelerin öncelikli olacağı ve ön kayıt şartlarını geçen ailelerin kesin kayıt için çağrılacağı bildirildi.

Ön kayıt başvurularının 01.05.2025-30.05.2025 tarihleri arasında alınacağı, kontenjanın sınırlı olduğu ve ücretli olan Çocuk Oyun Evi’ne çocuklarını kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız Milas Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuru yapıp 0 252 515 02 90’nolu telefondan detaylı bilgi alabilecek.

Milas Belediyesi Çocuk Oyun Evi’ne Ön Kayıt İçin istenecek belgeler ise şu şekilde;

1-Anne-baba ve çocuğa ait kimlik fotokopileri

2-Anne-baba çalışıyorsa maaş bordrosu

3-İşsizler için SGK’dan alınacak belge

4-İşyeri sahibi ise vergi levhası