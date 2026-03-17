Köylünün, esnafın ve kötü hizmetler nedeniyle bunalmış Mudanyalıların tepkisi her geçen gün büyüyor. şimdi de Bademli Mahallesi'nde yaşanan tartışmalı bir inşaat projesi nedeniyle eleştirilerin odağında.

BURSA (İGFA) - Mudanya'nın Bademli Mahallesi İbrahim Orhan Caddesi'nde devam eden villa projeleri nedeniyle mahalle sakinleri ciddi mağduriyet yaşadıklarını dile getiriyor.

Vatandaşlar, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın aile şirketi olduğu belirtilen Yonca İnşaat tarafından yürütülen proje sırasında iş güvenliği, çevre güvenliği ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin hiçe sayıldığını iddia ediyor.

Bölge sakinleri, inşaat sürecinde çalışan ağır tonajlı kamyonların caddeyi adeta kullanılamaz hale getirdiğini belirterek yolların aylarca düzeltilmediğini ifade ediyor. Yapılan geçici parke taşlarının ise kısa sürede araçların geçemeyeceği şekilde yeniden bozulduğu belirtiliyor.

Tepkilerini dile getiren mahalle sakinleri, 'Bu yolları perişan hale getiren bu inşaat faaliyetleri ise, yolların tamiri neden kamu kaynaklarıyla yapılmak zorunda kalıyor? Birileri ev satıp para kazanırken ortaya çıkan zararı yine vatandaşın ödediği kamu bütçesi mi karşılayacak?' dedi.

Elektrik Kabloları Tehlike Saçıyordu

Mahalle sakinlerinin iddialarına göre inşaat alanından cadde üzerinden gelişigüzel geçirilen elektrik kabloları ciddi bir güvenlik riski oluşturuyordu. Vatandaşlar, kabloların üzerine yalnızca üzerinde çiviler bulunan bir tahta konularak sözde bir önlem alındığını ve bunun özellikle çocuklar, yayalar ve yolu kullanan araçlar için büyük tehlike yarattığını ifade ediyor.

Mahalle sakinleri ayrıca yapılan hiçbir şikâyetin sorumlu yöneticiler tarafından dikkate alınmamasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtiyor.

Caddenin istif alanına dönmesinin yanında kaynak ve demir kesme makinelerinin kablolarının da aynı şekilde cadde üzerinden geçirildiği ve profesyonel hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı iddia ediliyor.

Zeytin Ağaçları Kesildiği İddiası

Mahalle sakinleri ayrıca proje alanında bulunan çok sayıda zeytin ağacının birkaç gün içerisinde kesilerek yok edildiğini ileri sürüyor.

Vatandaşlar, bu ağaçların kesilmek yerine uygun yöntemlerle başka alanlara taşınabileceğini ve bunun çevre açısından ciddi bir kayıp olduğunu dile getiriyor.

Kaçak Havuz İddiası

Mahalle halkı, köy yerleşkelerinde kaçak olduğu iddia edilen yapılar nedeniyle yıkım çalışmaları sürerken, belediye başkanının proje alanında yer aldığı belirtilen ısıtmalı havuzun da imar mevzuatına aykırı olduğu yönünde iddiaların bulunduğunu ve bu konunun bazı gazeteciler tarafından köşe yazılarında da gündeme getirildiğini söylüyor.

'Caddeyi Babalarının Malı Gibi Kullanıyorlar'

Bölge sakinleri, yaşanan sorunları defalarca CİMER'e, Bursa Valiliği'ne, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Mudanya Belediyesi'ne ilettiklerini ancak buna rağmen herhangi bir ciddi müdahale yapılmadığını iddia ediyor.

Mahalle halkı, aylarca inşaat alanında bilgilendirme tabelası dahi bulunmadığını, şikâyetlerden sonra küçük bir A3 kağıdı büyüklüğünde plastik bir tabela konulduğunu, birkaç gün sonra ise bu tabelanın da kaldırıldığını belirterek, 'Caddeyi adeta babalarının malı gibi kullanıyorlar. Mahalle halkına saygı gösterilmiyor.' diyerek tepki gösteriyor.

Mudanyalılar Cevap Bekliyor

Yaşanan tüm bu gelişmeler karşısında Mudanyalılar yalnızca yerel yönetimi değil, siyasi sorumluları da göreve çağırıyor.

Vatandaşlar, yaşanan bu sorunlar karşısında yalnızca dinlemek ve izlemekle yetinen CHP'li yöneticilere ve bölge milletvekillerine, iktidar olmaya talip bir siyasi partinin bu tür yerel yönetim uygulamalarıyla halka nasıl referans olabileceğini sorguladıklarını ifade ediyor.

Mudanyalılar, yaşanan sorunların görmezden gelinmemesi gerektiğini belirterek, 'Vatandaşın can güvenliği, çevre ve kamu düzeni bu kadar açık şekilde ihlal edilirken kim sorumluluk alacak? Mudanya halkı artık bu sorumsuzlukların sona ermesini ve yetkililerin görevlerini yerine getirmesini bekliyor.' diye konuştular.