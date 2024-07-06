Mudanya Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle birlikte temizlik hizmetlerini daha hızlı ve verimli hale getirmek amacıyla araç filosuna yeni çöp kamyonları ekledi.BURSA (İGFA) - Çöp toplama ve temizlik çalışmalarının daha etkin ve verimli şekilde devam etmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Mudanya Belediyesi, yeni çöp kamyonlarını araç filosuna ekledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen törenle teslim alınan araçlar, 47 mahallede çöplerin toplanması için etkin bir şekilde hizmet verecek. Üç adet 7+1 m3, iki adet 8+1 m3 ve bir adet 15+1,5 m3 kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı, TS EN 1501-1 ve CE standartlarında uygun çöp kamyonlarını hizmete aldıklarını söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, altı adet yeni çöp kamyonunun, ilçenin temizliğine büyük katkılar sağlayacağını söyledi.

“TEMİZLİK ÖNCELİKLİ KONULARIMIZIN BAŞINDA” Yaz aylarında artan nüfus ve turistik hareketlilik nedeniyle temizlik çalışmalarının öncelikli hale geldiğini Dalgıç, “Mudanyalı hemşehrilerimizden ve ilçemize gelen misafirlerimizden temizlik konusunda duyarlılık bekliyoruz. Çöplerin zamanında ve doğru şekilde atılması ve genel çevre temizliğine katkı sağlanması, şehrimizin daha temiz hale gelmesi için büyük önem taşımaktadır” dedi. Çevresine ve topluma karşı duyarsız kişilerin gelişi güzel çöp atmalarından dolayı kirliliğin önüne geçmekte güçlük çektiklerine de vurgu yapan Dalgıç, “Buna artık bir son vermeliyiz. Attığımız bu adım şehrimizin hem mevcut hem de gelecekteki temizlik ihtiyaçlarını karşılamak için önemli adımlardan biridir. Mudanya bizim evimiz, kirlenmesine izin vermeyelim. Belediye olarak, temizlik alanında sürekli iyileştirme ve yenilikçi çözümler sunmaya devam ederek, yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz. Mudanyalılara bu süreçte gösterecekleri işbirliği ve anlayış için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.