Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan, 26 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan genel kurul öncesinde yeniden aday olduğunu açıkladı. Kozan, son 2 yılda edinilen deneyimle Mudanya için çalışmayı sürdürmek istediklerini söyledi.

BURSA (İGFA) - Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan, 26 Haziran 2026 tarihinde yapılacak olağan genel kurul öncesinde yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Kent Konseyi binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Başkan Kozan, görev süresi boyunca çevre, kültür-sanat, gençlik, kadın, çocuk, engelli bireyler, afet bilinci ve hayvan hakları gibi birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Kent yönetiminde katılımcılığı artırmayı hedeflediklerini ifade eden Kozan, çalışmalarını ortak akıl ve gönüllülük anlayışıyla sürdürdüklerini vurguladı. Mudanya'nın sosyal, kültürel ve çevresel gelişimine katkı sunmaya devam etmek istediklerini dile getiren Kozan, yeniden adaylık kararının da bu hedef doğrultusunda alındığını söyledi.

Mudanya'nın geleceği için sürdürülen çalışmaları, edindikleri iki yıllık deneyimle daha da ileri taşımak istediklerini ifade eden Konsey Başkanı Ozan Kozan, 'Daha yaşanabilir ve güçlü bir Mudanya için görevimize devam etmeye talibiz' dedi.

İlki 26 Haziran 2026 Cuma günü saat 14.30'da Apameia Hotel'de gerçekleştirilecek genel kurulda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 3 Temmuz'da aynı yerde gerçekleştirilecek olup, yeni dönem yönetimi ve başkanlık için de seçim yapılacak.