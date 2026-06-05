PTT AŞ tarafından 'Dünya Çevre Günü (Nallıhan Kuş Cenneti)' konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 5 Haziran 2026 tarihinde tedavüle sunuldu.
İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, 5 Haziran 2026 tarihinde 'Dünya Çevre Günü (Nallıhan Kuş Cenneti)' konulu 45 TL (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.
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Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi/ANKARA adresinde 'Dünya Çevre Günü (Nallıhan Kuş Cenneti) 05.06.2026 ANKARA' ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.
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