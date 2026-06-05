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Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi/ANKARA adresinde 'Dünya Çevre Günü (Nallıhan Kuş Cenneti) 05.06.2026 ANKARA' ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, 5 Haziran 2026 tarihinde 'Dünya Çevre Günü (Nallıhan Kuş Cenneti)' konulu 45 TL (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.

PTT AŞ tarafından 'Dünya Çevre Günü (Nallıhan Kuş Cenneti)' konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 5 Haziran 2026 tarihinde tedavüle sunuldu.

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