Bursa'da Mudanya Belediyesi, yaz dönemi sutopu kursları için kayıtların başladığını duyurdu. 9-14 yaş çocukların fiziksel dayanıklılık, zihinsel odaklanma ve takım ruhunu geliştireceği kurslara son kayıt tarihi 26 Haziran olarak açıklandı.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, yaz tatilinde çocukları sporla buluşturmak için Mudanya Yüzme Kursu'nda sutopu kursları düzenliyor.

Kayıtların başladığını sosyal medya üzerinden duyuran belediye, sutopunun fiziksel dayanıklılığı artırdığı, zihinsel odaklanmayı güçlendirdiği ve takım ruhunu pekiştirdiğini vurguladı.

Kurslara katılmak isteyen 9-14 yaş çocuklar için son kayıt tarihi 26 Haziran 2025 olarak belirlenirken, Mudanya Belediyesi, gençleri bu dinamik ve eğlenceli spor dalıyla tanışmaya davet etti.