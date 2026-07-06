Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi havalimanında karşıladıklarını belirterek, Savunma Sanayii Forumu kapsamında İttifak ülkeleriyle iş birliğini güçlendirecek önemli görüşmeler yapılacağını söyledi.

ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, NATO Zirvesi ve Savunma Sanayii Forumu kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi havalimanında karşıladıklarını açıkladı.

Prof. Dr. Görgün, zirve hazırlıkları sürecinde NATO Genel Sekreteri Rutte ve ekibiyle yakın koordinasyon içinde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak koordinasyonunu üstlendikleri Savunma Sanayii Forumu'nun, NATO'nun savunma sanayii alanındaki iş birliğini daha ileri taşıyacak önemli bir zemin oluşturacağını belirten Prof. Dr. Görgün, forum kapsamında kritik görüşmeler gerçekleştirileceğini kaydetti. Zirvenin verimli sonuçlar doğuracağına ve uzun vadeli stratejik ortaklıklara yeni bir ivme kazandıracağına inandığını ifade eden Görgün, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun tarihi bir önem taşıdığını vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bugün (6 Temmuz Pazartesi) saat 18.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret etmesi bekleniyor.