İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Menemen'de bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangını kontrol altına almak için çok sayıda araç ve personelle çalışma sürdürüyor. Ekipler dört koldan çevredeki ev ve yapılara sıçrama riskine karşı müdahale ediyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Menemen ilçesi Camiikebir Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Tesisten yükselen yoğun dumanı fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına 5 arazöz, 1 merdivenli araç, 2 tonaj aracı, 1 endüstriyel araç ve 1 köpük kulesi aracıyla müdahale edilirken, söndürme çalışmalarına ilçe belediyeleri de su tankerleri ve iş makineleriyle destek verdi.

Yangının çıktığı geri dönüşüm tesisinin çevresinde evler ve çeşitli yapılar bulunması nedeniyle ekipler, alevlerin sıçrama riskine karşı geniş güvenlik önlemleri aldı.

Geri dönüşüm malzemelerinin yüksek yanıcılığı nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına, çevredeki yapılara ulaşmasını önlemek amacıyla dört koldan müdahale edildi. Tesisin farklı noktalarında eş zamanlı çalışma yürüten ekipler, söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.