Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) kapsamında bu yılın aromatik bitki hasadı gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi Arslanbey Yerleşkesi'nde bulunan Ar-Ge ve Üretim Sahası içerisindeki 100 dönümlük alanda yürütülen çalışmalarda, biberiye, kekik, melisa, nane ve lavanta olmak üzere toplam 41 farklı tıbbi ve aromatik bitki türünün hasadı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, değişen dünya koşullarında giderek azalan tarımsal üretime karşı çiftçinin yanında olmaya devam ediyor. Gübre ve mazot desteğinden yem bitkisine, seradan hayvansal üretime kadar birçok alanda üreticiyi destekleyen Büyükşehir, toprağın bereketini yeniden canlandırmak için var gücüyle çalışıyor. Tıbbi ve aromatik bitkileri de toprakla buluşturarak alternatif üretim alanları oluşturan Büyükşehir, çiftçiye yeni umut kapıları aralıyor. Atılan her adımda hem üretici kazanıyor hem de Kocaeli halkı doğayla buluşan bu bereketten payını alıyor. Toprağa verilen her destek, geleceğe atılan güçlü bir adım olarak geri dönüyor.

PROJE, TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TABİP Projesi ile katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üretimini yaygınlaştırmayı sürdürürken, üreticilere sunduğu desteklerle alternatif tarım ürünlerinin gelişimine öncülük ediyor. Büyükşehir ile Kocaeli Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen proje, bilimsel bilgi ile sahadaki üretimi buluşturarak eğitim ve uygulamayı bir araya getiriyor. Bu yönüyle TABİP, Türkiye genelinde örnek gösterilen projeler arasında yer alıyor.

Kartepe Arslanbey'de kurulan Ar-Ge sahası ve Bitki Müzesi; öğrenciler, akademisyenler ve üreticiler için önemli bir uygulama alanı sunuyor. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği, bakım süreçleri ve verim performansları burada yakından incelenebiliyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen kamu kurumları ve sektör temsilcileri de merkezi ziyaret ederek Büyükşehir'in üretim modelini yerinde gözlemliyor.

41 TÜRÜN UYUM SÜRECİ TAKİP EDİLİYOR

Ar-Ge sahasında yetiştirilen 41 farklı bitki türünün gelişimi düzenli olarak izleniyor. İklim, toprak yapısı ve bölgesel koşullara göre bitkilerin adaptasyonu bilimsel yöntemlerle değerlendirilirken, elde edilen veriler kayıt altına alınıyor. Yapılan çalışmalar, bitkilerin Kocaeli iklimine başarıyla uyum sağladığını ve sağlıklı gelişim gösterdiğini ortaya koyuyor.

Kadın çalışanların emeğiyle hasadı tamamlanan bitkiler, Büyükşehir iştiraki SEKA Park A.Ş. tarafından distilasyon tesisinde işleniyor. Buhar distilasyonu yöntemiyle uçucu yağlar ve hidrosoller elde edilirken; kurutma, ayıklama ve soğuk sıkım işlemleriyle ürünler farklı aşamalardan geçirilerek ekonomik değeri yüksek ürünlere dönüştürülüyor.

İşlenen tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen uçucu yağlar, hidrosoller ve diğer doğal içerikler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin doğal yaşam markası Ormanya çatısı altında aromatik ve kozmetik ürünlere dönüştürülüyor. Bu sayede yalnızca bitkisel üretim yapılmakla kalınmıyor, aynı zamanda yüksek katma değerli ürünler üretilerek yerel ekonomiye katkı sağlanıyor. TABİP, üretimden işlenmeye, markalaşmadan tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm süreci kapsayan örnek bir kırsal kalkınma modeli olarak çalışmalarını sürdürüyor.

KIRSAL KALKINMAYA GÜÇLÜ DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TABİP ile alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılmasını sağlarken üreticilere yeni gelir kapıları açıyor. Bilimsel altyapı, uygulamalı üretim ve katma değerli ürün süreçlerini bir araya getiren proje, sürdürülebilir tarım anlayışına katkı sunarak Kocaeli'yi tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde önemli merkezlerden biri haline getiriyor.