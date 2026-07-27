Bursa'da Nilüfer Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 'Nilüfer Sürdürülebilir Gelecek, Gençlik Yaz Kampları'nda gençler, fikirlerini sosyal girişim projelerine dönüştürdü. Daha iyi bir Türkiye için gençlerin iyi yetişmelerinin önemini vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, tematik gençlik kamplarının devam edeceğini kaydetti.

BURSA (İGFA)- Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi, Bir Bulut Olsam Derneği ve Alternatif Yaşam Derneği iş birliğiyle düzenlenen 'Nilüfer Sürdürülebilir Gelecek, Gençlik Yaz Kampları'nın ikinci programı olan Sosyal Girişimcilik Kampı, 22 - 26 Temmuz tarihleri arasında Fadıllı Havacılık ve Doğa Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi. 18-26 yaş aralığındaki 27 gencin katıldığı 5 günlük kampta gençler sorun tespiti, saha araştırması, ihtiyaç analizi, fikir geliştirme, sosyal iş modeli, gelir modeli ve sürdürülebilirlik ile etki ölçümü başlıklarında atölyelere katıldı.

Kampı ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, gençlerle sohbet etti. Daha iyi bir Türkiye için gençlerin iyi yetişmelerinin önemini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, 'Her şeyin ve herkesin rakibi var. Günümüzde şirketler, meslekler birbirleriyle rekabet ediyor. Sizin hayatınızın da daha iyi olması için diğerlerinden daha iyi olmanız lazım. Bu kapsamda biz de projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda '100 Güldüren Projelerimiz' arasında da yer alan bu projemizi hayata geçirdik. Gençleri yaz kamplarında buluşturduk. Uygulamalarımız tematik kamplar çerçevesinde devam edecek' diye konuştu.

SÖYLEŞİLERDE DENEYİMLER AKTARILDI

Program kapsamında farklı etkinlikler de oldu. 'Yerelden Hikâyeler' oturumunda Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Serpil Turhan Altun, sivil toplum geçmişini ve yerelde yürüttüğü çalışmaları gençlerle paylaştı. Sosyal girişimcilik alanında deneyimli konuşmacıların söyleşileri de programa eşlik etti.

Kampın somut çıktısı da gençlerin birlikte kurduğu sosyal girişim oldu. Katılımcılar 5 gün sorun analizinden iş modeline uzanan adımları uygulayarak kendi sosyal girişimlerini geliştirdi ve son gün fikirlerini sundu.

Gençlere yönelik düzenlenen ve Temmuz ayında başlayan 6 kamplık yaz serisinin 2'ncisi tamamlanmış oldu. Kültür-sanat, yapay zekâ ve yazılım, engelli gençlere yönelik kapsayıcı kamp ile gençlik ve demokrasi temalı kamplar Eylül sonuna kadar devam edecek. Kamplara başvurular ortak kurumların sosyal medya hesaplarından duyuruluyor.