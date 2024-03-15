Yenilikçi Japon mutfağı lezzetlerini, özellikle de suşiyi Türkiye’ye sevdiren Sushi Mori, yıllar sonra yepyeni konsepti ile yeniden açtığı Etiler’deki şık mekanında kaliteli yemek ve iyi müzik eşliğinde keyifli saatler sunuyor. Alanında usta şefler tarafından taptaze ürünler ile hazırlanan menüsünü enfes sunumlar ile birleştiren Sushi Mori & Whisky Bar’da misafirler oldukça modern dekore edilmiş bu rahat atmosferde kaliteli müziğin ve lezzetli bir menünün tadını çıkarıyor.

Japon mutfak sanatının özünden ilham alarak taze deniz ürünleri ve geleneksel tatları bir araya getiren Sushi Mori & Whisky Bar’da kaliteli malzemeler ustaca işlenerek Japon misafirperverliği ile birleştiriliyor ve şık bir mekanda unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunuluyor. Sushi Mori & Whisky Bar’da her bir tabak, geleneksel ve modernin ince uyumu ile ortaya çıkartılıyor. Bu lezzetli tabaklara eşlik eden alkol menüsünde geniş bir viski seçkisi ve özgün kokteyl çeşitleri de mevcut. Mekan, yemek öncesi ve sonrasında şık bir ortamda kaliteli müzik dinlemek isteyenler için de ideal.

‘Her duyuya hitap eden bir deneyim’

2000'li yıllarda suşi lezzetini İstanbul’a sevdiren Mori; yıllar sonra Selin Duek ile yeniden hayat buldu. Uzun yıllar Amerika’da yaşayan ve Türkiye’ye döner dönmez markayı yeniden hayata döndüren Selin Duek; Sushi Mori & Whisky Bar’da samimi ve şık bir atmosfer yaratmayı hedeflediğini ve her duyuya hitap eden bir deneyim hazırlamak için yola çıktığını söylüyor. Sushi Mori & Whisky Bar’da özenle hazırlanmış menülere her akşam DJ performansları eşlik ediyor. Akşam saatlerinde Türkçe ve yabancı parçalarla hareketlenen mekan, iş çıkışı kalabalık gruplar ve özel gün kutlamaları için de özel tadım menüleri hazırlıyor.

Sushi Mori & Whisky Bar menüsünde klasik ama farklı dokunuşlarla hazırlanan, Mori style popcorn shrimp, duck gyoza, tuna tartare; Mori’ye özel rolller crunchy jalapeno, Mori roll ve salmon honey gibi lezzetler bulunuyor. Klasik tatların dışında thai salad, crispy chicken bao bun, volcano temari Mori’ye özel reçetelerle hazırlanan spesiyaller. Bu ziyafet sonrası dondurma çeşitleri, sorbeler, mochi ve meyvelerden oluşan Mori tatlı tabağı denenmesi gereken lezzetlerden. Kokteyl menüsünde Yuzu Sour, Sweet & Pink ve Spicy Sunset gibi iddialı seçenekler bulunan Sushi Mori & Whisky Bar, özenle çalışılmış menüden seçecekleriniz ve onlara eşlik edecek kadehiniz ile her açıdan dopdolu bir lezzet deneyimi sunuyor.

Pazartesi günü hariç her gün kapılarını 14.00’da açan Sushi Mori & Whisky Bar Cuma-Cumartesi günleri gece 01.00’e kadar hizmet veriyor. Uzakdoğu mutfağının birbirinden lezzetli tatlarını harika kokteyller ve keyifli müziklerle birleştirmek isterseniz Sushi Mori & Whisky Bar sizi bekliyor.