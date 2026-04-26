Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihî ve kültürel mirasını kayıt altına alma ve gelecek nesillere aktarma vizyonu doğrultusunda önemli bir eseri daha yayın dünyasına kazandırdı. Bu kapsamda, Kayseri tarihine dair kaleme alınmış ilk kapsamlı şehir tarihi olma özelliğini taşıyan 'Mir'ât-ı Kayseriyye', belediye tarafından derlenerek okurların beğenisine sunuldu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, araştırma, inceleme, edebiyat, tarih, kültür ve sanat alanlarında sürdürdüğü yayın faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek toplam 207. eserine ulaştı. Yayıncılık faaliyetlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu yeni eserle birlikte Kayseri'nin tanıtımına ve kültürel birikiminin güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Kadim şehir Kayseri'nin tüm yönleriyle tanıtımına özel önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, turizm ve tanıtım çalışmalarının yanı sıra şehri anlatan akademik ve kültürel yayınlara da öncülük etmeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda, Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, köklü bir tarih ve medeniyet birikimine sahip olan Kayseri'yi ele alan 'Mir'ât-ı Kayseriyye' adlı kıymetli eseri gün yüzüne çıkardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları tarafından yayımlanan eser, belediyenin resmi internet sitesinde yer alan kitaplar bölümü üzerinden de erişime açıldı. Kayseri'nin binlerce yıllık tarihini; ilmî belgeler, arşiv kayıtları ve sahadan derlenen özgün bilgiler ışığında ele alan çalışma, alanında önemli bir boşluğu dolduruyor.

Osmanlı Devleti'nin son döneminde yetişmiş münevver bir tarihçi, yazar ve devlet adamı olan Ahmed Nazif Efendi tarafından kaleme alınan ve son derece kıymetli bir eser olarak değerlendirilen 'Mir'ât-ı Kayseriyye', toplam 248 sayfa olarak okurlara sunuluyor.

Mehmet Karaarslan'ın transkripsiyon, tashih ve dipnot çalışmalarıyla yayına hazırlanan eser; Kayseri'nin en eski dönemlerinden başlayarak Selçuklular, Danişmendliler, Beylikler ve Osmanlı hâkimiyeti süreçlerini ayrıntılı bir şekilde ele alıyor. Eserde yalnızca siyasî tarih değil; aynı zamanda şehrin coğrafi yapısı, iklim özellikleri, nüfus yapısı, ekonomik hayatı, ticaret yolları, tarımsal faaliyetleri ile eğitim ve kültür ortamı da bütüncül bir yaklaşımla inceleniyor. Bu yönüyle eser, dar kapsamlı bir şehir monografisinin ötesine geçerek Anadolu'da İslam medeniyetinin oluşum ve gelişim sürecine dair önemli bir tarihsel perspektif sunuyor.

Büyükşehir Kültür Yayınları tarafından yayımlanan eser, Osmanlı Türkçesiyle kaleme alınmış özgün metnin; transkripsiyon, tashih ve açıklayıcı dipnotlarla ilmî ölçütler çerçevesinde yeniden hazırlanmış hâli olarak okuyucuya sunuluyor. Ayrıca esere, metnin günümüz okuyucusu tarafından daha kolay anlaşılabilmesi amacıyla lügatçe, ayrıntılı fihrist ve dizin de eklenerek, hem akademik çalışmalar hem de kültürel araştırmalar için güvenilir ve erişilebilir bir başvuru kaynağı oluşturuldu.

'Mir'ât-ı Kayseriyye', tıpkıbasım ve üç ciltlik transkripsiyon, tashih ve dipnotlu versiyon olmak üzere iki ayrı formatta hazırlanarak okuyucuların beğenisine sunuldu.