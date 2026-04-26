Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini korumak ve vatandaşlara daha konforlu yaşam alanları sunmak amacıyla park, bahçe ve refüjlerdeki kapsamlı bakım ve çim biçme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'Daha Yeşil Bir Kayseri' vizyonu doğrultusunda, sorumluluk alanındaki tüm bölgelerde hummalı bir çalışma yürütüyor. Şehrin ana arterlerinden devasa bölge parklarına kadar her noktada yürütülen faaliyetlerle, Kayseri'nin yeşil dokusu titizlikle korunuyor.

Belediye ekipleri, planlı bir takvim çerçevesinde kentin simge noktalarında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda; Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi ve Mezarlığı çevresi, Anadolu Harikalar Diyarı yerleşkesi, Anbar Mahallesi 16. Cadde üzerindeki refüjler, Türkiye'nin en büyük şehir parklarından biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde profesyonel çim biçme ve bakım işlemleri yapıldı.

Millet Bahçesi'nde 1 Milyon Metrekarelik Bakım

Özellikle 1 milyon metrekaresi tamamen yeşil alandan oluşan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde, vatandaşların daha temiz ve ferah bir ortamda vakit geçirebilmesi için periyodik bakımlar aksatılmadan sürdürülüyor. Ekipler, modern teknik ekipmanlar kullanarak çevreye duyarlı ve gürültü kirliliğine mahal vermeden çalışmalarını tamamlıyor.

Estetik ve Konfor Bir Arada

Yürütülen çalışmaların sadece görsel bir düzenleme olmadığını vurgulayan yetkililer, düzenli biçilen çimlerin bitki sağlığını koruduğunu ve alanların daha güvenli hale geldiğini belirtti. Kent estetiğinin korunması ve yeşil alanların bakımlı görünmesi amacıyla yürütülen bu 'yoğun mesai', Kayserili vatandaşlardan da tam not alıyor. Büyükşehir Belediyesi, şehrin yeşil mirasını geleceğe taşımak ve estetik bir şehir silüeti oluşturmak adına saha faaliyetlerini 7/24 esasına göre sürdürmeye devam edecek.