Menzil Şeyhi Abdulbaki Erol’un ölümünden sonra üç oğlu arasında başlayan çekişmenin sonuçlandırılması ve paylaşımın yapılması için özel bir hakem heyeti kurulduğu ortaya çıktı.

Menzil Şeyhi Abdulbaki Erol’un geçtiğimiz yıl ölmesi sonrası üç oğlu arasında başlayan liderlik savaşı ve paylaşımın yapılması için özel bir hakem heyeti kuruldu.

Tarikatın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, özel mahkeme kurulması konusunda Menzil Camii’nde 22 Ekim Salı günü cemaat ile bir toplantı yapıldığı aktarıldı. Toplantıda, Abdülbaki Erol’un üç oğlundan “Gavsımızın üç halifesi” diye bahsedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Rahmetli Gavsımızın (alim insan) mahdumları olan büyüklerimiz; miras, köy, ilim ve irşad mekanlarının durumu dahil tüm ihtilaflı konuların değerlendirilmesi ve hükme bağlanması hususunda bir hakem heyeti tayin ettiler. Gavsımızın diğer üç halifesi, hüküm merci olarak kabul edildi.”

3 OĞLU DA LİDERLİĞİNİ AÇIKLADI

Menzil lideri Abdülbaki Erol’un ölümünden sonra üç oğlu da liderliğini ilan etti. Aralarındaki çekişme çok kez medyaya yansırken, görüntülerde, her oğlun müritlerinin birbirlerinin dergahını bastıkları, birbirlerini yemek üzere oldukları aktarıldı.