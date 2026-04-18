Bursa Koza Kadın Derneği ve (KAHEV) Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı işbirliği ile Nilüfer Dernekler Yerleşkesinde söyleşi ve imza günü gerçekleştirildi.

RABİA ÖZKAN

BURSA (İGFA) - Dünya büyük ama hayalleri daha büyük olan, küçük bir kız çocuğu 'Bir gün bu ışıklı şehirlerin üzerinden uçacağım' diyor, öğretmenin isteği ve babasının inancıyla, Adalet'in hayallerinin gerçekleşmesi için, okulu olmayan köyünden, dağlardan ayrılıp şehre yerleşiyor. Hayatında ilk kez şehrin ışıklarını görüyor.

Yörük çadırından gökyüzüne uzanan yaşam serüvenini, anılarını kaleme aldığı kitabında anlatmış. Uçak hekimi ve yazar Adalet Gök'ün hayatını, uçuş hekimliğine uzanan yolculuğuna dair bir çok konunun konuşulduğu söyleşi ve imza günü Bursa Koza Kadın Derneği ve (KAHEV ) Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı işbirliği ile Nilüfer Dernekler Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın sağlandığı etkinlikte, kitabın geliri (KAHEV) Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı aracılığıyla, kız çocuklarının hayallerine destek olacak.