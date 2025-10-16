Millî Eğitim Bakanlığı ile dijital tasarım platformu Canva arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, eğitimde dijital içerik üretimini destekleyecek 'tasarım laboratuvarları' ilk etapta 10 ilde kurulacak. YEĞİTEK Genel Müdürü Mustafa Canlı, öğretmen ve öğrencilerin EBA hesaplarıyla Canva'ya erişerek hazırladıkları çalışmaları doğrudan EBA üzerinde paylaşabileceğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı ile dijital tasarım alanında dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren Canva arasında 24 Ocak 2025 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, eğitim camiasının dijital dönüşümünü destekleyecek önemli adımlar atılıyor.

Protokol ile öğretmenlerin mesleki gelişimini güçlendirmek, öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmek ve eğitim süreçlerinde yenilikçi dijital içerik üretimini teşvik etmek amacıyla Canva platformu; Bakanlık personeli, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Canva platformu, Eğitim Bilişim Ağı 'EBA' üzerinden erişilebilir hâle getirilerek tüm öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin kullanımına açıldı. Bu sayede dijital tasarım araçlarının eğitim süreçlerine entegrasyonu kolaylaşarak, öğretmen ve öğrencilerin aynı ortamda güvenli biçimde çalışabilmesi sağlandı.

İş birliği kapsamında ilk etapta Adana, Batman, Bursa, Çanakkale, Elâzığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Konya, Samsun ve Yozgat illerinde 'tasarım laboratuvarları' kurulacak; ayrıca öğretmenlere yönelik canlı çevrim içi eğitim oturumları, Bakanlık personeline yönelik kurumsal eğitimler ve Öğretmen Bilişim Ağı'nda (ÖBA) çevrim içi kurslar düzenlenecek.

TÜM DÜNYADA EĞİTİMDE BİR DİJİTAL DÖNÜŞÜM VAR

İş birliği protokolünün tanıtımı için Ankara'da bir otelde toplantı düzenlendi. Burada konuşan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Mustafa Canlı, fikirlerin sadece konuşarak yazıyla aktarılmasının artık yetersiz olduğu, tüm dünyanın görsel iletişim araçlarına yöneldiği ve her şeyin artık görselleştirilmeden aktarılmadığı bir devre gelindiği için dijital içeriğin önemli olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak uzun zamandır yapılan altyapı yatırımlarına öğretmen eğitimleri ve dijital içerik üretimi ve platformların modernizasyonuyla devam ettiklerini belirten Canlı, 'Şu anda sahada ve tüm dünyada eğitimde bir dijital dönüşüm var. Bunu, bakanlıklar ve kamu yeterince hızlı bir şekilde adapte edemezse buradaki rüzgârın gerisinde kalacak. Bizim amacımız bu rüzgarı yakalamak, önüne geçmemiz mümkün olmasa da buna ayak uydurabilmek.' dedi.

Canlı, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatı doğrultusunda sahadaki öğretmenlerin hem maarif modeli müfredat okuryazarlığını hem de eldeki içerik havuzunu ve kalitesini geliştirecek çalışmayı öğretmenlere duyurmak için YEĞİTEK olarak içerik geliştirme yönetim sistemi altyapısını kurduklarını dile getirdi.

Canva ile yapılan iş birliğinin amacının sadece EBA üzerinden Canva'ya giriş olmadığını belirten Canlı, belirlenmiş başlıklar ve müfredata uyumlu hazırlanmış yüzlerce içeriğin hazır olarak öğretmenlerin karşısına çıkacağını aktardı.