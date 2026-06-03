Millî Eğitim Akademisince, illerde gerçekleştirilecek aile eğitimi faaliyetlerini yürütecek eğiticilerin yetiştirilmesi amacıyla 'Aile ve Eğitim-Eğitici Eğitimi Programı' hayata geçirildi.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Akademisi Gümüşhane, 'Aile ve Eğitim-Eğitici Eğitimi Kursu' ile hizmete açıldı. Eğitimin açılış programı, Akademi yetkilileri, eğitim görevlileri ve kursiyerlerin katılımıyla Gümüşhane Eğitim ve Uygulama Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

1 Haziran'da başlayan kurs, farklı il ve ilçelerden gelen 149 katılımcı ile 5 Haziran'a kadar devam edecek.

AİLENİN EĞİTİM SÜRECİNDEKİ ROLÜ ÇOK BOYUTLU OLARAK ELE ALINIYOR

İl millî eğitim müdürlükleri tarafından farklı branşlardan seçilen öğretmenlerin katıldığı eğitim programında ailede eğitim teori ve uygulamaları, eğitimde aile katılımı, aile eğitiminde dijital mahremiyet, okuryazarlık eğitiminde ailenin rolü, Türk kültüründe aile, dijital ebeveynlik, 'aile-çevre-okul-öğretmen' iletişimi ve etkileşimi, ailenin çocuğun sosyal ve duyuşsal gelişimindeki rolü ile özel gereksinimli birey aileleri gibi konular ele alınıyor.



Katılımcıların hem kuramsal bilgilerini geliştirmelerini hem de sahada kullanabilecekleri uygulama becerileri kazanmalarını amaçlayan eğitim sürecinin, aile odaklı eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılmasına ve eğitim süreçlerinde aile katılımının güçlendirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

Eğitim programı, alanlarında uzman akademisyen ve eğitimcilerden oluşan güçlü bir eğitici kadro tarafından yürütülüyor. Programda Prof. Dr. Özkan Sapsağlam, Prof. Dr. Tolga Erdoğan, Prof. Dr. Ataman Karaçöp ve Doç. Dr. Hülya Kodan görev alıyor. Ayrıca Prof. Dr. Miraç Burak Gönültaş ile Dr. Lokman Koçak da programın eğiticileri arasında yer alıyor.

Programın uygulama boyutuna katkı sunan eğiticiler arasında ise Dr. Behlül Bilal Sezer, öğretim görevlisi Tuğba Yazıcı Çakıroğlu ve eğitim görevlisi Merve Çimen Koçak bulunuyor. Farklı disiplinlerden gelen uzman kadro, aile eğitimi alanındaki güncel bilgi ve uygulamaları katılımcılarla paylaşarak programın niteliğine önemli katkı sağlıyor.

Gümüşhane Eğitim ve Uygulama Merkezi, Millî Eğitim Akademisinin mesleki gelişim faaliyetlerine ev sahipliği yapmak üzere oluşturulan yeni eğitim merkezlerinden biri olarak hizmet veriyor. Aile ve Eğitim-Eğitici Eğitimi Kursu, merkezde gerçekleştirilen ilk eğitim faaliyeti olma özelliğini taşıyor.