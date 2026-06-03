MEB, 13 Haziran 2026'daki LGS giriş bilgilerini açıkladı. Sınav yeri ve salon bilgileri e-Okul'dan öğrenilecek; fotoğraflı belgeler ise 3 Haziran'dan itibaren okullardan alınacak.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran 2026 tarihinde yapılacak 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav' giriş bilgileri, açıklandı.

LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere 'e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi' üzerinden ulaşılabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlüklerince alınarak onaylı şekilde öğrencilere teslim edilecek. Mücbir sebepler nedeniyle farklı illerde sınava girmesi gereken öğrenciler için başvurular, 8 Haziran 2026 tarihine kadar ilgili millî eğitim müdürlüklerince kabul edilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin sınav tedbirleri de sınav giriş belgelerinde yer alacak.

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav giriş yeri bilgilerine ulaşmak için tıklayabilirsiniz