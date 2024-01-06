Milletvekili Gezmiş "Emekliyi yokluğa, yoksulluğa, çaresizliğe mahkum ettiler ancak emeklimiz bunun hesabını sandıkta soracaktır"

EMEKLİYE VERİLEN ZAM KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL, EMEKLİMİZİN MADDİ SIKINTISI

ÇOK BÜYÜK!

CHP Giresun Milletvekili, TBMM Kâtip Üyesi Elvan Işık Gezmiş "Hükümet kötü yönetiminin bedelini emekliyi yokluğa, mahkum ederek ödetiyor. Son

yapılan zam oranı asla kabul edilemez. Emekliye insanca yaşayacağı bir sandıkta mutlaka soracaktır" dedi.

EMEKLİNİN MAAŞI İLAÇ PARASINA YETMİYOR!

Milletvekili Gezmiş; hükümetin işçinin, memurun, emeklinin, emekçinin maaşına yaptığı zamları değerlendirdiği açıklamasında "Yağmur gibi yağan

zamlar, artan maliyetler, sürekli yükselen enflasyon karşısında şüphesiz her kesim zor durumda ancak emekliler çok daha perişan. Aldıkları maaş bırakınız kira, fatura, yiyecek, ulaşım masraflarını ödemeyi sağlık sorunlarını çözmeye, ilaçlarını almaya dahi yetmiyor" ifadelerine yer verdi.

Gezmiş açıklamasında şunlara yer verdi:

HÜKÜMETİN KÖTÜ YÖNETİMİNİN BEDELİNİ EMEKLİLER ÖDÜYOR!

"Asgari ücretin çoğunu özel sektör ödediği için, bundan Hazine vergi alıyor, böylece hükümet kazanç sağlıyor. Bu nedenle de asgari ücreti nispeten daha makul açıklıyorlar. Ama emekli maaşı Hazine'den çıktığı için, hükümet de Hazine'yi tükettiği için emekli maaşına artış yapmıyor!

Böylece hükümetin kötü yönetiminin bedelini ne yazık ki emekli ödüyor! Emekliyi çaresizliğe sürüklüyorlar ancak bilsinler ki, emeklimiz bunun hesabını sandıkta mutlaka soracaktır"

EMEKLİ MAAŞI DA EN AZ ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE OLMALI

CHP Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, emekliler arasında ayrım yapılmaması gerektiğinin altını çizerek de; "Bu ayrımcılığa da son verilmeli, en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmalı. Oysa şu an zamlı haliyle bile çoğu emeklinin maaşı 10 bin 300 lira. Bu ücret hangi derde derman olacak?" şeklinde düşünce belirtti.

YEREL YÖNETİMLERİMİZ UMUT OLACAK

Gezmiş açıklamasını; "Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde belediyeleri kazanarak, sosyal demokrat anlayışla hizmet üretip, halkımızın yüzünü güldüreceğiz. Genel iktidardan umudunu kesen halkımıza yerel iktidarlar umut olacak" şeklinde tamamladı.