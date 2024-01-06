Milletvekili Gezmiş "Emekliyi yokluğa, yoksulluğa, çaresizliğe mahkum  ettiler ancak emeklimiz bunun hesabını sandıkta soracaktır"

EMEKLİYE VERİLEN ZAM KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL, EMEKLİMİZİN MADDİ SIKINTISI
ÇOK BÜYÜK!

CHP Giresun Milletvekili, TBMM Kâtip Üyesi Elvan Işık Gezmiş "Hükümet  kötü yönetiminin bedelini emekliyi yokluğa, mahkum ederek ödetiyor. Son
yapılan zam oranı asla kabul edilemez. Emekliye insanca yaşayacağı bir   sandıkta mutlaka soracaktır" dedi.

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EMEKLİNİN MAAŞI İLAÇ PARASINA YETMİYOR!

Milletvekili Gezmiş; hükümetin işçinin, memurun, emeklinin, emekçinin  maaşına yaptığı zamları değerlendirdiği açıklamasında "Yağmur gibi yağan
zamlar, artan maliyetler, sürekli yükselen enflasyon karşısında şüphesiz  her kesim zor durumda ancak emekliler çok daha perişan. Aldıkları maaş  bırakınız kira, fatura, yiyecek, ulaşım masraflarını ödemeyi sağlık  sorunlarını çözmeye, ilaçlarını almaya dahi yetmiyor" ifadelerine yer  verdi.
Gezmiş açıklamasında şunlara yer verdi:

HÜKÜMETİN KÖTÜ YÖNETİMİNİN BEDELİNİ  EMEKLİLER ÖDÜYOR!

"Asgari ücretin çoğunu özel sektör ödediği için,  bundan Hazine vergi  alıyor, böylece hükümet kazanç sağlıyor. Bu nedenle de asgari ücreti  nispeten daha makul açıklıyorlar. Ama emekli maaşı Hazine'den çıktığı için, hükümet de Hazine'yi tükettiği  için emekli maaşına artış yapmıyor!
Böylece hükümetin kötü yönetiminin bedelini ne yazık ki emekli ödüyor!  Emekliyi çaresizliğe sürüklüyorlar ancak bilsinler ki, emeklimiz bunun  hesabını sandıkta mutlaka soracaktır"

EMEKLİ MAAŞI DA EN AZ ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE OLMALI

CHP Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, emekliler arasında ayrım yapılmaması  gerektiğinin altını çizerek de; "Bu ayrımcılığa da son verilmeli, en  düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmalı. Oysa şu an zamlı  haliyle bile çoğu emeklinin maaşı 10 bin 300 lira. Bu ücret hangi derde  derman olacak?" şeklinde düşünce belirtti.

YEREL YÖNETİMLERİMİZ UMUT OLACAK

Gezmiş açıklamasını; "Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde belediyeleri  kazanarak, sosyal demokrat anlayışla hizmet üretip, halkımızın yüzünü  güldüreceğiz. Genel iktidardan umudunu kesen halkımıza yerel iktidarlar  umut olacak" şeklinde tamamladı.