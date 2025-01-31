Milas Belediyesi Labranda Su Satış Noktası’nı hayata geçirdi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın sağlıklı ve hijyenik su temin etmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştiren Milas Belediyesi inşa çalışmaları tamamlanan Labranda Su Satış Noktası’nın açılışını gerçekleştirdi.MUĞLA (İGFA) - Labranda Antik Kenti’nin tarihi zenginliklerinden beslenen, özgün tarihi ve sağlıklı içim deneyimi ile Milas’ın yanı sıra farklı bölgelerde de vatandaşlarımızın tercih ettiği bir lezzet olan Labranda Su’yun satışının yapılacağı binanın açılış kurdelesi kesilerek vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Milas Belediyesi Gıda Ltd. Şti. tarafından işletilecek olan, Aydınlıkevler Mahallesi Nazmi Akdeniz Caddesi’nde açılan Labranda Su Satış Noktası’nda ilçemiz için önemli bir marka olan Labranda Su’yun pet, bardak ve damacana sularının satışı yapılacak.

‘HİZMETLERİMİZİ VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞTURUYORUZ’…

Açılışta konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz “ Bugün hizmet zincirimizin bir halkasını daha vatandaşlarımızla buluşturmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Seçim sürecinde vatandaşlarımıza söz verdik. İşi hem kolaylaştırmak hem hizmeti ayağa götürmek hem de sosyal denge dediğimiz olayı kurmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

‘BAYİLERİMİZLE YARIŞIR VE ONLARI HEDEF ALAN BİR ANLAYIŞ İÇİNDE DEĞİLİZ’…

Su fabrikamızda ürettiğimiz ürünlerin piyasaya sürmek üzere bayilikler oluşturduk. Şu andaki oluşturduğumuz Gıda şirketimiz kesinlikle ve kesinlikle bayilerimizle yarışır ve onları hedef alan bir anlayış içinde değildir. Biz sosyal denge dediğimiz vatandaşımızın buraya gelip kendi ihtiyacını buradan doğrudan temin etme düşüncesiyle bu olayı gerçekleştirdik.

‘MİLAS’IMIZA HAYIRLI UĞURLU OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM’…

Fabrikamızda ürettiğimiz suyu vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Damacana ve diğer ebatlarda ürettiğimiz suları Gıda şirketimiz aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bu tesisin diğer hizmetlerimizde olduğu gibi Milas’ımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Şirketimize de bol kazançlar diliyorum” dedi.