Sakarya Büyükşehir Zabıta ekipleri şehir merkezinde yoğun olarak kullanılan meydan, bulvar, çarşı alanlarında vatandaşları yere sigara izmariti ve çöp atılmaması konusunda uyarılar yaparak temiz bir çevre için devriye atıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir estetiğini korumak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Temiz bir çevre için devriye

Daha temiz bir çevre için sahada olan, şehrin merkezinde ve dört bir tarafında devriye atan ekipler, vatandaşları bu konuda uyarıyor.

Son olarak Uzunçarşı, Unkapanı Meydanı, Atatürk Bulvarı ve Çark Caddesi gibi bölgelerde denetim yapan görevli ekipler, vatandaşları yollara ve çevreye sigara izmariti atılmaması, çöp atılmaması konusunda uyardı.

Yasal işlem uyarısı

Ekipler temiz ve sağlıklı bir çevre için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurgularken, yere izmarit ve çöp atan kişilere “Kabahatler Kanunu” kapsamında yasal işlemlerin uygulanacağını hatırlattı.

Duyarlılıkçağrısı

Büyükşehir, 1 milyon kişinin daha temiz, hijyenik ve estetik sosyal yaşam alanlarında vakit geçirebilmesi için duyarlılık çağrısı yapıyor.