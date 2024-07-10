Milas Belediyesi’nde Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atama gerçekleştirildi. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz tarafından Belediye Başkan Yardımcılığı görevine Belediye Meclis Üyesi Bülent Sezgin getirildi.MUĞLA (İGFA) - Bugün itibari ile görevine başlayan Milas Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Sezgin ilk olarak Başkan Topuz’u makamında ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Bülent Sezgin’e çalışmalarında başarı ve kolaylıklar dileyerek yeni görevinin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Topuz, Başkan Yardımcısı Sezgin’e çiçek takdim etti.

GÜZEL MİLAS'IMIZA HİZMET ETMEK İÇİN VAR GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM

Göreve başlamasının ardından konuşan Milas Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Sezgin “Milas Belediye Başkanımız Sayın Fevzi Topuz'un tensipleriyle bugün itibari ile Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başlamış bulunmaktayım. Belediye Ek Hizmet Binamızda teknik birimlerden sorumlu olarak güzel Milas'ımıza hizmet etmek için var gücümle çalışacağım. Beni bu onurlu göreve layık gören Belediye Başkanımız Sayın Fevzi Topuz'a şükranlarımı sunuyor, çeşitli iletişim kanalları ile tebriklerini ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

BÜLENT SEZGİN KİMDİR?

1989 yılında Milas'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Milas'ta tamamlayarak 2007 yılında başladığı İzmir Yaşar Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi'nin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nden mezun olduktan sonra, kendisine ait olan Mimarlık ve İnşaat Şirketini kurarak; Milas ilçesi başta olmak üzere, Muğla ili sınırları içerisinde birçok proje tamamladı ve inşaat sektöründe hizmet vermeyi sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.