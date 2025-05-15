Mardin’in Midyat ilçesinde önemli bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atıldı. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, rahmetli annesi Peyruze Şahin’in adını yaşatmak amacıyla, belediye hizmet kampüsü içerisinde personelin ibadet ihtiyacını karşılayacak bir cami inşa ettiriyor.MARDİN (İGFA) - Mardin'in Midyat ilçesindeki törende konuşan Belediye Başkanı Veysi Şahin, “Rahmetli annem Peyruze Şahin adına belediye hizmet kampüsümüzde inşa edeceğimiz camimizin temel atma törenini gerçekleştirdik. Bu anlamlı eserin şimdiden hayırlı olmasını, birlik, huzur ve maneviyatımıza katkı sunmasını diliyorum" dedi.

Başkan Şahin, daha önce de hemşehrilerinin takdirini kazanan birçok sosyal projeye öncülük etmişti. Özellikle eğitime verdiği önemle bilinen Şahin, rahmetli anne ve babası adına 200 kişilik bir kız öğrenci yurdu inşa ettirerek eğitime değerli bir katkı sunmuştu. Hem hayırseverliği hem de belediye hizmetlerine kattığı vizyonla takdir toplayan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, şehrin sosyal ve manevi yapısını güçlendiren projeleriyle örnek olmaya devam ediyor.

Yeni cami projesinin de kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.