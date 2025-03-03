MHP Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki görüşme ile ilgili değerlendirmede bulundu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki görüşmenin diplomatik bir krizle sonuçlandığını belirten MHP Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, bu gelişmenin Avrupa güvenliği, NATO’nun geleceği, Ortadoğu’daki dengeler ve ABD-Çin rekabeti açısından önemli sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, Trump yönetiminin Ukrayna politikalarındaki değişimin Avrupa Birliği’nin güvenlik stratejilerinde köklü dönüşümlere yol açacağını belirterek, NATO’dan bağımsız bir Avrupa güvenlik yapısının gündeme gelebileceğini ifade etti. Almanya ve Fransa’nın öncülüğünde bir Avrupa Güvenlik Konsepti oluşturulması fikrinin tekrar tartışılabileceğine dikkat çeken Vekil Karakoç Dora, bu durumun transatlantik ilişkilerde yeni bir dönemi beraberinde getirebileceğini söyledi.

Ortadoğu’daki güç dengelerine de değinen Milletvekili Karakoç Dora, ABD’nin Ukrayna’dan desteğini çekmesi halinde İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki normalleşme sürecinin hızlanabileceğini ve İran’a karşı yeni stratejilerin devreye girebileceğini dile getirdi. Ayrıca, Trump’ın Ukrayna’ya desteğini sınırlandırmasının Rusya’nın elini güçlendireceğini ve Moskova’nın askeri operasyonlarını genişletebileceğini belirtti.

Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Avrasya’daki güç dengelerinin de bu süreçten etkileneceğine işaret ederek, Türkiye’nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ile olan ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

ABD’nin Ukrayna politikasındaki değişimin, Çin’in Avrupa ile ekonomik ilişkilerini daha da geliştirmesine olanak tanıyabileceğini kaydeden Vekil Karakoç Dora, bu gelişmelerin küresel dengeleri yeniden şekillendireceğini ifade etti.