Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında suç duyurusunda bulundu. İki ismin Ateş'in kendilerine iftira attığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter, Ankara’da silahlı saldırıda öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş hakkında suç duyurusunda bulundu. İki MHP’li Ateş’e haklarında iftira attıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Ayşe Ateş, soruşturma kapsamında savcılıkta ifade verecek.

Hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu sosyal medya hesabından duyuran Ayşe Ateş, mahkemede ifade vermesi gereken kişilerin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Ateş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İzzet Ulvi ve Semih isimli şahıslar kendilerine iftira attığım gerekçesiyle hakkımda suç duyurusunda bulunmuşlar. İfade vermeye gitmem gerekecekmiş. Oysaki duruşmada Sinan Ateş'in ailesi sıfatıyla verdiğimiz beyanların mahkeme heyeti tarafından dikkate alınması ve ifade vermesi, kendini aklaması gereken şahısların İzzet Ulvi ve Semih olması gerekiyordu. Demek ki onlarda sistem böyle...”

Ayşe Ateş paylaşımının sonunda ise Bernard Shaw’un “İnsan ne kadar daha fazla şeyden utanırsa o kadar şeref ve onur sahibi olur” sözünü kullandı.