Meyman Mardin Sanatevi 19 Ekim’de ‘’Misafir’’ sergisi ve kültürel/ sanatsal etkinlikleriyle eski Mardin merkezinde kapılarını izleyiciye açtı. Uzun süredir restorasyonu süren mekan, 11 sanatçı kadını ‘’Misafir’’ adlı sergiyle bir araya getiriyor. Direktörlüğünü sanat eleştirmeni ve küratör M.Wenda Koyuncu’nun yaptığı Meyman Sanatevi kentte çağdaş sanatın nabzını sürekli yüksekte tutma şiarıyla yola çıkıyor. Birçok genç sanatçının buluşma alanı olması beklenen Meyman’da sergilerin yanı sıra sanatın diğer disipinler ile buluşmasını da hedefleri arasına koymuş durumda.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Meyman Mardin Sanatevi, belirli temalar çerçevesinde tasarlanan etkinlik ve misafir sanatçı programları sayesinde sanatçılar, küratörler, yazarlar, eleştirmenler, öğrenciler, akademisyenler ve gençlerin buluşma noktası olma hayaliyle özgür ve eleştirel düşüncenin imkânlarının sorgulandığı bir mekân yaratma çabasıyla kuruluyor.

Sanatevi, Mardin’in kültürel ve sosyal dokusuyla yaratıcı şekilde ilişki kurmaya, küresel sanat üretiminin kentin sanatsal üretimiyle diyalog geliştirmesine, sanatın turistik arzuların ötesine geçip eleştirel, estetik ve sosyolojik gözünü görünür kılmaya çalışacak. 25 Ekim’de başlayacak seminer ve konuşma programında Şefik Özcan, Besim Dellaloğlu, Elif Dastarlı, Oğuz Karayemiş ve yazar M. Mahsum Oral gibi isimler yer alıyor.

Sanatevi’nin direktörlüğünü üstelen M. Wenda Koyuncu, ‘’ Çağdaş sanatın kentle doğru bir ilişki kurması için gayret edeceğiz. Mardin deyince akla hemen tarihi ve turistik imajlar ve mekanlar geliyor oysa Mardin sadece bunlardan ibaret değil. Geniş bir coğrafyaya yayılmış, sosyolojik ve kültürel o olarak son derece dinamik bir kent. Bu dinamizm içinde güncel sanatsal üretimleri göstermek önemli. Bugün için Mardin’de çoğunlukla zanaatkarlık işleri öne çıkarılıyor, bunlar elbette çok kıymetli şeyler. Ancak sanatın modern veya çağdaş üretimlerine de yoğunlaşmak gerek. Çünkü bir coğrafyanın entelektüel ve estetik olarak geleceğini ancak bu alanlara yoğunlaşarak doğru tarif edebiliriz. Meyman Sanatevi sanatın geniş yelpazesine ilişkilenerek bu geleceğe katkı sunmak istiyor.’’ Diyor.

“MİSAFİR” SERGİSİ GÜLÇİN AKSOY VE SEVİNÇ SUBAŞI ANISINA DÜZENLENİYOR

Tarihi İpekyolu üzerindeki kadim kent Mardin’in oryantalist/eril bir bakışın öznesi haline getirilmesini kritik eden sergi hem Mardin’de ikamet eden hem de misafir gelen 9 sanatçı kadının katılımıyla ve Nazlı Pektaş’ın küratörlüğünde gerçekleşecek.

Yakında yitirdiğimiz iki kıymetli sanatçı Gülçin Aksoy ve Sevinç Subaşı’nın anısına düzenlenen sergi, misafirin toplumsal bağlamda nasıl algılandığının, geleneksel misafirperverlik ve karşılamanın feminist perspektiflerle yeniden nasıl yorumlandığının ve toplulukların kültürel hafızasından modern anlamlara nasıl bir köprü kurduğunun peşine düşüyor. SergideNeriman Polat, Rezzan gümgüm, Merve Çanakçı gibi isimlerin yanı sıra Mardinli sanatçılardan Pelda Aytaş, Zehra Tezdönen, Roza Tulga gibi isimler de yer alıyor.

Küratör Pektaş kumaşın sergiye dahil oluşunu şu sözlerle anlatıyor: “Sergide "misafir" kavramına ipekten aldığımız ilhamla kumaşların eşlik etmesini istedik. Bu yolculuğun eyleyicileri olarak da sanatçı kadınlarla devam etme kararı aldık. Kumaşın misafir eden ile misafir edilen arasındaki çeşitli anlamlarını, bağlarını ve dokusunu düşünerek bu isteğimiz doğdu. Yüzyıllar boyunca coğrafyalar arasında teyellenen ipek, ticaretini yapan erkekler tarafından ticaret nesnesine dönüştürülürken, onu üreten kadınların emeği ile var oldu. Bu sergide kim misafir, kim ev sahibi, kim öteki soruları, eril tahakkümün gölgesinde gerçekleşenlerle kadın oluşun mayaladığı yerden dokunmaya başlayacak. Sergi, “Misafirlik” kavramının kendi varlığının gücü yanında, metaforik olarak sürdürdüğü “tehditkâr” anlamını da Mardin’e misafir edecek.”

Sergiye eşlik eden etkinlik programı kapsamında ‘’misafirlik, İpekyolu, oryantalizm’’ gibi kavramlar tartışılacak.

“Misafir” sergisi 19 Ekim – 23 Kasım 2024 tarihleri arasında Meyman’da Pazartesi hariç her gün 10:00 – 18:00 saatleri arasında gezilebilir. Sergiye eşlik edecek etkinlik programını sosyal medya hesabından duyuracağız.

Meyman Sanatevi Konuşma Programı:

25 Ekim 2024

Elif Dastarlı - Şefik Özcan

Postkolonyal Dünyada Çağdaş Sanat

26 Ekim 2024

Besim Dellaloğlu - Mahmut Wenda Koyuncu

Paralel Kanonlar: Türkiye’de Kültür Savaşları

9 Kasım 2024

SEYRETMENİN COĞRAFYASI

Nazlı Pektaş, Oğuz Karayemiş , Mahmut Wenda Koyuncu

16 Kasım 2024

BAKIŞIN SIFIR NOKTASI

Zafer Aracagök - M. Mahsum Oral

Katılımcı Sanatçılar:

Gülçin Aksoy, Pelda Aksoy, Merve Çanakçı, Fulya Çetin, Çınar Eslek, rezzan gümgüm, Raziye Kubat, Sevinç Subaşı, Neriman Polat, Zehra Tezdönen, Roza Tulga

Küratör:Nazlı Pektaş

Sergi Asistanı: Yeşim Özkan

Adres: Şar Mah., 228.Sok., No.6 Artuklu/Mardin (Eski Mardin’de Bağdadi Otel’in yanı) https://www.instagram.com/meymanmardinsanatevi/