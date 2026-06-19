ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Haziran Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre,kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Adana çevreleri ile Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Güney Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batısının yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'da kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Güney Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batısının yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.