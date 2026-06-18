Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Afet Eğitim ve Motivasyon Kampı'nda yaklaşık 40 sivil toplum kuruluşundan bine yakın katılımcı bir araya geldi. İki gün süren kampta hem uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi hem de afetlere hazırlık konusunda kurumlar arası iş birliği güçlendirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Afet Eğitim ve Motivasyon Kampı, Körfez ilçesinde bulunan TİM Arama Kurtarma Eğitim Alanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Afet bilincini artırmak, gönüllü ekiplerin kapasitesini geliştirmek ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla düzenlenen kamp, afet alanında çalışan paydaşları aynı çatı altında buluşturdu.

40 STK VE BİNE YAKIN KATILIMCI

İki gün süren organizasyona yaklaşık 40 sivil toplum kuruluşu, kamu kurumları, belediyeler ve gönüllü ekiplerden oluşan yaklaşık bin katılımcı katıldı. Afetlere hazırlık konusunda tecrübe paylaşımının yapıldığı kampta katılımcılar bilgi ve deneyimlerini aktarırken, ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine de katkı sundu.

Kamp kapsamında KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) farkındalık eğitimi ve gösterimi, enkazda arama kurtarma uygulamaları ile orman yangınlarına hazırlık eğitimleri gerçekleştirildi. Katılımcılar, afet anlarında hayati önem taşıyan müdahale yöntemlerini uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

EKİP RUHU GÜÇLENDİ

Eğitimlerin yanı sıra oryantiring, kano etkinlikleri, iple erişim uygulamaları, voleybol ve futbol turnuvaları ile takım yarışmaları düzenlendi. Etkinlikler sayesinde katılımcılar hem sosyal ortamda bir araya geldi hem de afet anlarında kritik önem taşıyan iletişim, koordinasyon ve birlikte hareket etme becerilerini geliştirdi.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen kamp boyunca farklı kurum ve kuruluşlardan gelen katılımcılar arasında güçlü bağlar kuruldu. Afetlere karşı dirençli toplum hedefi doğrultusunda düzenlenen organizasyon, gönüllülük kültürünün yaygınlaşmasına ve kurumlar arası iş birliğinin güçlenmesine önemli katkı sağladı.

Kamp sonunda katılımcı kuruluşlar, böylesine kapsamlı bir organizasyonun hayata geçirilmesinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, etkinliğin afet gönüllüleri arasında dayanışmayı artıran önemli bir platform olduğunu ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir yandan afetlere karşı daha bilinçli, hazırlıklı ve dirençli bir şehir oluşturmak amacıyla eğitim, tatbikat ve koordinasyon çalışmalarını sürdürürken, diğer bir yandan da gönüllülük esaslı yapılanmaları desteklemeye ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeye devam ediyor.