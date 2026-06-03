Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde içme suyu altyapısını yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde kesintisiz hizmet anlayışını sürdüren MESKİ, Tarsus ilçesine bağlı Çöplü ve Yaramış mahallelerinde uzun süredir yaşanan içme suyu sorununu ortadan kaldırmak amacıyla başlattığı çalışmaları tamamladı.

Proje kapsamında farklı ebatlarda toplam 8 bin 756 metre HDPE içme suyu hattı ile terfi istasyonu inşa edildi.

HİÇKORKMAZ: 'ŞİMDİ SORUNUMUZ YOK'

Mahalle sakini Ayşe Hiçkorkmaz, su sıkıntısı yaşadıklarını belirterek; 'Suyumuz çıktı ama önceden çok sıkıntılıydık. Ev içinde çok sıkıntılar çektik. Kovalarla su çıkarıyorduk. Enerjimiz dolmuyordu. Makineler çalışmıyordu. Çamaşır ve bulaşıkları elimizde yıkıyorduk. Şimdi sorunumuz yok. Başkanımız su bağladı, çok teşekkür ettik. Allah razı olsun' ifadelerini kullandı.