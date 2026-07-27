Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Konya Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci gününde sahne alan Mert Demir, kendine özgü müzik tarzı, etkileyici sahne performansı ve geniş kitleler tarafından sevilen şarkılarıyla Kılıçarslan Şehir Meydanı'nı dolduran binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı.

KONYA (İGFA) - Son yıllarda Türk pop müziğinin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Mert Demir, söz yazarı ve besteci kimliğinin yanı sıra kendine özgü yorumuyla seslendirdiği cover çalışmalarıyla da geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Kendine has müzik tarzı ve sahne performansıyla beğeni toplayan sanatçı, Konya Kültür Yolu Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu.

Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan Mert Demir, konser boyunca zaman zaman gitar çalarak performansına farklı bir yorum kattı. Repertuvarında yer alan 'İkimize Birden', 'Bir Gece Gidebilirim' ve 'Ölüyorum Anla' gibi sevilen eserlerinin yanı sıra dinleyicilerin ilgiyle takip ettiği cover yorumlarına da yer veren sanatçı, performansıyla büyük beğeni topladı. Konser alanını dolduran müzikseverler, şarkılara hep birlikte eşlik ederken festival alanında müzik dolu anlar yaşandı.

Konya Kültür Yolu Festivali, 26 Temmuz akşamı (bugün) gerçekleştirilecek Simge konseriyle sona erecek. Dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden atölyelere kadar yüzlerce etkinlikle her yaştan ziyaretçiyi kültür ve sanatla buluşturan festival, final gecesinde de müzikseverleri bir araya getirecek.