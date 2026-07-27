Fatih Belediyesi'nin Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda gerçekleştirdiği Nostalji Günleri, yedinci gününde de her yaştan ziyaretçiyi ortak hatıralar etrafında buluşturmaya devam etti. Açıldığı ilk günden bu yana mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini ve şehir hafızasını yeniden canlandıran festival, yaz akşamlarını kültür, sanat ve eğlenceyle buluşturan kapsamlı programıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görmeyi sürdürdü. Gün boyunca devam eden etkinlikler sayesinde meydan, yalnızca ziyaret edilen bir festival alanı değil; geçmişin gündelik yaşamının yeniden hissedildiği yaşayan bir şehir sahnesine dönüştü.

İSTANBUL (İGFA) - Yedinci günün sunuculuğunu yine Ferit Hantal üstlenirken, gün boyunca sahnede gerçekleştirilen yarışmalar, gösteriler ve konser programları meydandaki hareketliliği aralıksız sürdürdü. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubuna hitap eden etkinlikler, eğlenceyi kültürel hafızayla buluşturan yapısıyla ziyaretçilere nostalji dolu bir akşam yaşattı.

Programın ilk bölümünde çocuklara yönelik hazırlanan Kahoot Bilgi Yarışması, bu kez 'Yeşilçam Çocukları' temasıyla düzenlendi. Türk sinemasının hafızalara kazınan çocuk karakterleri, unutulmayan filmleri, sevilen oyuncuları ve Yeşilçam'ın renkli dünyasına ilişkin soruların yer aldığı yarışmada çocuklar hem bilgilerini yarıştırdı hem de Türk sinemasının kültürel mirasını eğlenerek keşfetme fırsatı buldu. Her soruyla birlikte meydandaki heyecan biraz daha yükselirken aileler de çocuklarını alkışlarla destekleyerek yarışmanın coşkusuna ortak oldu. Yarışmanın sonunda minikler, eğlenirken öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

Çocuklar için hazırlanan program jonglör ve ateşbaz gösterileriyle devam etti. Festival alanında gerçekleştirilen gösteriler, renkli sahne performanslarıyla özellikle çocukların büyük beğenisini kazandı. Jonglörün ritim ve denge üzerine kurulu gösterisi ile ateşbazın görsel performansı meydanda heyecan dolu anlar yaşatırken, aileler de çocuklarıyla birlikte bu gösterileri ilgiyle takip etti. Festival alanının farklı noktalarında gün boyunca devam eden performanslar, meydana dinamik ve canlı bir atmosfer kazandırdı.

Yetişkin ziyaretçilere yönelik hazırlanan Kahoot Bilgi Yarışması ise 'Eski Defterleri Açalım'başlığıyla gerçekleştirildi. Bir dönemin unutulmayan televizyon programlarından mahalle yaşamına, eski alışkanlıklardan gündelik hayata, hafızalarda yer eden kültürel ayrıntılardan dönemin sosyal yaşantısına kadar uzanan sorular katılımcıları yıllar öncesine götürdü. Yarışma boyunca geçmişe dair anılar yeniden konuşulurken, katılımcılar arasındaki tatlı rekabet ve seyircilerin heyecanı meydanda keyifli görüntüler oluşturdu.

Akşamın müzik bölümünde ise Mine Geçitli, 'Kasetten Taşan Şarkılar' konseriyle sahne aldı. Kaset döneminin hafızalara kazınan eserlerini seslendiren sanatçı, meydanı dolduran vatandaşları yıllar öncesinin müzik dünyasında nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Meydanda hep bir ağızdan söylenen şarkılar farklı kuşakları aynı ezgiler etrafında buluştururken, konser boyunca oluşan samimi atmosfer festivalin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Kaset döneminin unutulmayan melodileri, meydanı adeta açık hava korosuna dönüştürdü.

Festival alanının en ilgi gören bölümlerinden biri ise Fatih Belediyesi Halkla İlişkiler Ofisi koordinasyonunda hazırlanan tematik deneyim alanları oldu. Titizlikle kurgulanan bu alanlar sayesinde ziyaretçiler yalnızca etkinlikleri izlemekle kalmadı; geçmişin şehir yaşamını birebir deneyimleme fırsatı da buldu. 70'li, 80'li ve 90'lı yılların mahalle kültürünü temsil eden karakterler gün boyunca meydanda dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti, dönem kostümleri ve canlandırmalarıyla ziyaretçileri geçmiş yılların sokaklarına götürdü. Özellikle çocuklar, büyüklerinden dinledikleri mahalle kültürünü ilk kez bu kadar yakından tanıma imkânı bulurken yetişkinler de çocukluk yıllarına uzanan hatıralarını yeniden yaşadı.

Halkla İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanan hatıra fotoğraf alanları ve dönem dekorları da ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği noktalar arasında yer aldı. Eski mahalle yaşamını yansıtan sokak düzenlemeleri, nostaljik objeler ve döneme özgü ayrıntılar, festival alanını adeta açık hava şehir müzesine dönüştürdü. Vatandaşlar kurulan dekorlarda hatıra fotoğrafları çektirirken, geçmiş yılların şehir estetiğini bugünün teknolojisiyle aynı karede buluşturdu.

Festival boyunca Bakkal Amca, Berber, Lostra, Mezat, nostaljik dolmuş ve tramvay, Geleneksel Tatlar Sokağı, çocuk oyun alanları ve lunapark da ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği alanlar arasında yer aldı. Seksekten miskete, topaçtan ip atlamaya kadar pek çok geleneksel sokak oyunu çocukların neşesiyle yeniden hayat bulurken, büyükler de çocukluk yıllarının unutulmaya yüz tutan mahalle kültürünü yeniden yaşama fırsatı yakaladı. Meydanın her köşesi farklı bir dönemin izlerini taşıyan ayrıntılarla ziyaretçilere çok yönlü bir nostalji deneyimi sundu.

Vatandaşlardan gelen yoğun ilgi üzerine 2 Ağustos'a kadar uzatılan Nostalji Günleri, her gün 18.00-24.00 saatleri arasında Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Konserler, açık hava sineması, Kahoot bilgi yarışmaları, çocuk etkinlikleri, tematik deneyim alanları ve geleneksel sokak kültürünü yaşatan uygulamalarıyla festival, Fatih'in kültürel hafızasını canlı tutmaya ve geçmişin şehir yaşamını yeni nesillerle buluşturmaya devam ediyor.