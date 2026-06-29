Mersin Büyükşehir Belediyesi, ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek ve olası trafik kazalarına müdahale süreçlerini test etmek amacıyla 'Yol Trafik Güvenliği Tatbikatı' gerçekleştirdi.

MERSİN (İGFA) - Mersin'de Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen tatbikat, Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi 38. Cadde ile 3041 Sokak kesişiminde oluşturulan senaryo doğrultusunda gerçekleştirildi.

'Bir Kural Bir Ömür' temasıyla hayata geçirilen tatbikatta, park alanından kontrolsüz şekilde ana yola çıkan bir otomobil ile seyir halindeki belediye otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen yaralanmalı trafik kazası senaryosu canlandırıldı. Tatbikata Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın yanı sıra Yol Yapım Bakım ve Onarım, Makine İkmal, İtfaiye, Zabıta, Sağlık İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlıkları ekipleri katılım sağladı.

BÜYÜKŞEHİR'İN TÜM EKİPLERİ, YOL TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN SAHADAYDI

Senaryo gereği, kazanın ardından belediye otobüsü şoförü tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi ve ALO 185 TEKSİN Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. TEKSİN Çağrı Merkezi tarafından ilgili ekipler hızla bilgilendirilirken, sağlık, emniyet trafik ve itfaiye ekipleri ile Yol Trafik Güvenliği (YTG) Acil Durum Ekibi olay yerine sevk edildi.

Tatbikat kapsamında sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, itfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri ile YTG Kaza Araştırma Ekibi tarafından trafik güvenliği sağlanarak, yolun bir şeridi kontrollü şekilde trafiğe kapatıldı ve araç sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yol bakım, onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Kaza alanının güvenli hale getirilmesinin ardından, trafik akışı yeniden normale döndürüldü.

Tatbikatta ayrıca kaza araştırma süreçleri de uygulamalı olarak yürütüldü. YTG Kaza Araştırma Ekibi tarafından olayla ilgili incelemeler yapılarak rapor hazırlandı.

Büyükşehir Belediyesi, ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleştirdiği bu tür tatbikatlarla; trafik güvenliği kültürünün geliştirilmesini, acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılmasını ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesini amaçlıyor.