Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, gençlerin bayramını sevilen sanatçı Mert Demir ile taçlandırdı.

MERSİN (İGFA) - Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Mert Demir, sporun ve gençliğin şehri Mersin'de gençlere dolu dolu bir bayram coşkusu yaşattı. Ünlü popçuyu yalnız bırakmayan hayranları, birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledi.

MERT DEMİR'DEN 10. YIL MARŞI

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen konserde sahne alan Mert Demir, birbirinden güzel şarkılarını Mersinlilerle birlikte söyledi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı özgürlük meşalesinin ışığında, tüm Mersinliler 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı.

Mert Demir'den önce sahneye çıkan DJ Mustafa Cingiz'in çaldığı 90'lar pop şarkıları eşliğinde Mersinliler dans etti. Türk Bayrağı'nın saatlerce dalgalandığı alanda; Ateşe Düştüm, Ölüyorum Anla, Gözlerime Bak, Kafayı Yaktım gibi sevilen şarkılarını seslendiren Mert Demir, 10. Yıl Marşı ile tüm Mersinlilerin gönlünü fethetti.

Sahneden Mersinlilerin coşkusunu daha da artıran Demir, 'Sizleri burada görmek çok güzel, hepiniz iyi ki varsınız' diyerek, her yaştan hayranına seslendi.

Sahnede tüm gençlerin 19 Mayıs'ını kutlayan Demir, bu özel geceyi 10. Yıl Marşı ile taçlandırdı ve marş hep bir ağızdan coşkuyla söylendi. Demir birbirinden sevilen şarkılarını seslendirmesinin ardında son ana kadar kendisini yalnız bırakmayan hayranlarıyla vedalaştı.