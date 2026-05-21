Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi tarafından, Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa edilen 'Kırmızı Lacivert Kent Meydanı', vatandaşların kullanımına açıldı.

MERSİN (İGFA) - Kent merkezini canlandırmayı hedefleyen proje ile vatandaşlara nefes alabilecekleri yeni bir yaşam alanı kazandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, kent merkezinde temiz, düzenli ve doğal bir alan oluşturulurken; meydanın bir uğrak noktası haline gelmesiyle birlikte çarşı bölgesindeki sosyal ve ekonomik hareketliliğin artırılması hedefleniyor.

Vatandaşların dinlenebileceği ve vakit geçirebileceği yeni bir buluşma noktası olarak tasarlanan meydan, aynı zamanda bölgeye değer katacak yeşil alan düzenlemeleriyle dikkat çekiyor.

BÜYÜKŞEHİR, KENT ESTETİĞİNİ GÜÇLENDİREN PROJELERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi; kent estetiğini güçlendiren projeleri hayata geçirirken, zaman içerisinde yıpranan ve işlevini kaybeden alanları da yeniden düzenleyerek kente kazandırmayı sürdürüyor.

Kentin tarihi dokusunu ve hafızasını gözeten çalışmalarla, geçmişten izler taşıyan bölgeler modern şehircilik anlayışıyla restore edilerek daha yaşanabilir alanlara dönüştürülüyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen 'Kırmızı Lacivert Kent Meydanı' projesiyle, hem bölgenin estetik görünümü güçlendirildi hem de kent merkezine çağdaş bir yaşam alanı kazandırıldı.

Toplam 3 bin 584 metrekare proje alanına sahip meydanda, 1.680 metrekare yürüyüş yolu ile 1.903 metrekare yeşil alan yer alıyor. Alanda farklı boyutlarda toplam 14 adet altı betonarme, üstü ahşap oturma birimi ile 21 adet bank bulunuyor.

Meydan çevresindeki binaların cephelerinde de yenileme çalışmaları gerçekleştirilerek, bölgenin estetik görünümü güçlendirildi. Yeşil alan düzenlemeleri kapsamında ise meydana toplam 99 adet ağaç dikildi.