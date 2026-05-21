İstanbul'da Maltepe Belediyesi'ne bağlı Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde LGS öğrencilerine yönelik 'Flört Şiddeti' paneli gerçekleşti. Panelde, bedensel onayın olmadığı her istenmeyen temasın birer şiddet unsuru olduğu vurgulandı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde 'Flört Şiddeti' konulu panel gerçekleştirildi. LGS öğrencilerine yönelik düzenlenen panelde flört ilişkilerinde doğru bilinen yanlışlar ve yaşanmış hikâyeler üzerinden sunumlar gerçekleştirildi.

HER 5 KİŞİDEN 1'İ FLÖRT ŞİDDETİNE MARUZ KALIYOR

Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan Fatih Sarı ve Selen Yerli'nin sunumuyla gerçekleştirilen panelde, fiziksel şiddetin tanımı doğrudan salondaki LGS öğrencilerine sorularak interaktif bir tartışma ortamı oluşturuldu. Gençlerden gelen yanıtlar doğrultusunda, bir davranışın fiziksel şiddet sayılması için vücutta morarma ya da iz kalması gerekmediği, bedensel onayın olmadığı her istenmeyen temasın birer şiddet unsuru olduğu vurgulandı.