Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, araç lastiklerine saklanan uyuşturucu bulundu; 1 şüpheli tutuklandı.
MERSİN (İGFA) - Mersin Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve nakliyesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda şüpheli bir araç durduruldu.
Araçta narkotik arama köpeği 'Tokyo' ile yapılan detaylı incelemede, lastiklerin içine özel düzenekle gizlenmiş toplam 8 kilo 266 gram eroin ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.