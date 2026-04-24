Araçta narkotik arama köpeği 'Tokyo' ile yapılan detaylı incelemede, lastiklerin içine özel düzenekle gizlenmiş toplam 8 kilo 266 gram eroin ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda şüpheli bir araç durduruldu.

MERSİN (İGFA) - Mersin Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve nakliyesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

