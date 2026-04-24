Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'daki denetimlerde yasa dışı av araçlarına el koydu; 250 balık yeniden suya bırakıldı.
İSTANBUL (İGFA) - Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi sınırlarında bulunan Durusu (Terkos) Gölü ve Sazlıdere Baraj Gölü'nde su ürünleri denetimi gerçekleştirdi.
Alınan bilgiye göre, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yapılan kontrollerde, yasa dışı şekilde kullanıldığı tespit edilen toplam 10 bin metre ağ ile 50 adet (500 metre) pintere el konuldu.
Denetimlerde av araçlarında bulunan 250 balık ise canlı olarak tekrar suya iade edildi.
Mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen kişiler hakkında idari yaptırımlar uygulanırken, yetkililer su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.