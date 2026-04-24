Bunlar da ilginizi çekebilir

İBB ve İstanbul Barosu'ndan Çocuk Hakları için işbirliği...

Denetimlerde av araçlarında bulunan 250 balık ise canlı olarak tekrar suya iade edildi.

Alınan bilgiye göre, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yapılan kontrollerde, yasa dışı şekilde kullanıldığı tespit edilen toplam 10 bin metre ağ ile 50 adet (500 metre) pintere el konuldu.

İSTANBUL (İGFA) - Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi sınırlarında bulunan Durusu (Terkos) Gölü ve Sazlıdere Baraj Gölü'nde su ürünleri denetimi gerçekleştirdi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'daki denetimlerde yasa dışı av araçlarına el koydu; 250 balık yeniden suya bırakıldı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.