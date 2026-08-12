Özel gereksinimli bireyler ve aileleri yaz aylarını, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelsiz Yaşam Parkı'nda birbirinden renkli etkinliklerle dolu dolu geçiriyor. Yaz programı; spor, sanat, eğlence ve sosyal etkinlikleri bir araya getirerek, hem çocuklara hem de ailelerine keyifli ve verimli bir yaz tatili sunuyor.

MERSİN (İGFA) - Engelsiz Yaşam Parkı'nda haftanın belirli günlerinde düzenlenen yüzme seansları, zumba, beden eğitimi, müzik atölyeleri, resim, karaoke, curling, su oyunları ve dans etkinlikleriyle özel gereksinimli bireyler hem eğleniyor, hem de yeni beceriler kazanıyor.

Program boyunca gerçekleştirilen sosyal etkinlikler; çocukların arkadaşlık bağlarını güçlendiriyor, özgüvenlerini artırıyor ve kaliteli vakit geçiriyorlar. Engelsiz Yaşam Parkı'nda aileler de unutulmuyor.

Annelere yönelik düzenlenen pilates, nefes egzersizleri, geri dönüşüm atölyeleri ve anne-çocuk yüzme seansları sayesinde aileler hem kendilerine zaman ayırıyor, hem de çocuklarıyla birlikte keyifli anılar biriktiriyor.

Çocukların fiziksel gelişimini destekleyen sportif aktiviteler ile sanatsal ve sosyal etkinliklerin bir arada sunulduğu program; yaz tatilini öğrenerek, sosyalleşerek ve eğlenerek geçirmek isteyen özel gereksinimli bireyler için önemli bir fırsat oluşturuyor.

Ücretsiz olarak sunulan etkinlikler sayesinde aileler de çocuklarının güvenli ve nitelikli bir ortamda vakit geçirmesinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Gerçekleştirilen yaz programı Mersin Büyükşehir'in 'engelsiz yaşam' anlayışını güçlendirirken, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını desteklemeye ve ailelerin yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.

DEMİR: 'TEMMUZ BAŞINDAN BU YANA, ÖZELLİKLE SU SPORLARI AĞIRLIKLI BİR PROGRAM UYGULUYORUZ'

Temmuz ayının başından bu yana özellikle su sporları ağırlıklı bir program uyguladıklarını ifade eden Engelsiz Yaşam Parkı Sorumlusu Betül Demir; havuz aktiviteleri, bocce, örgü, curling ve geri dönüşüm atölyesi gibi birçok etkinliği program dâhilinde gerçekleştirdiklerini dile getirerek, 'Çocuklarımız etkinliklerde vakit geçirirken, ailelerimiz de sosyalleşiyorlar. Etkinliklerimiz sabah 08.00'da başlıyor, akşam 23.00'a kadar devam ediyor. Cumartesi günleri de akşam saatlerinde konserler, eğlenceli farklı etkinlikler düzenliyor, onların taleplerine göre değerlendirmeler yaparak, dolu dolu bir yaz geçirmelerini sağlıyoruz' dedi.